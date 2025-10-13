Что нужно для строительства дома в 2025 году?

В частности следует иметь законные основания для эксплуатации земли, пишет 24 Канал со ссылкой на экспертов Земельного фонда Украины.

Действующее законодательство утверждает, что жилой дом можно строить только на участке, который имеет:

целевое назначение "для жилой застройки"; официально зарегистрированный кадастровый номер.

Кадастровый номер земельного участка – это индивидуальная, не повторяющаяся на всей территории Украины, последовательность цифр и знаков, которая присваивается земельному участку во время ее государственной регистрации и сохраняется за ней в течение всего времени существования,

– объяснили специалисты.

Если законные основания есть, то нужно оформить строительный паспорт застройки земельного участка. Речь идет о документе, определяющем комплекс градостроительных и архитектурных требований к размещению и строительству индивидуального или усадебного жилого дома, садового, дачного дома не выше двух этажей с площадью до 500 квадратных метров, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка.

Строительный паспорт можно получить в органе по вопросам градостроительства и архитектуры абсолютно бесплатно, если предоставить следующие документы:

копии документов, подтверждающих право собственности или пользования землей; схему застройки участка; при необходимости – согласие совладельцев и проектную документацию.

Важно! Во время действия военного положения, жилые дома дома до 500 квадратных метров можно возводить без получения строительного паспорта. Однако необходимо соблюдать требования законодательства и строительных норм: заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику с квалификационным сертификатом, а он обеспечивает схему намерений застройки и загружает ее в ЕДЕССБ.

Когда можно начать строительство?

Право на выполнение подготовительных и строительных работ начинается после подачи уведомления о начале выполнения строительных работ.

В случае если в составе объекта строительства есть будущие объекты недвижимости, в сообщении о начале выполнения строительных работ указывается регистрационный номер проектной документации на строительство в Реестре строительной деятельности, кроме объектов, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта,

– говорится в материале на сайте компании.

Обратите внимание! Выполнять строительные работы без уведомления о начале выполнения строительных работ запрещается.

Завершающий этап – это введение построенного дома в эксплуатацию и регистрация права собственности на него. Для объектов до 500 квадратных метров класса СС1 это делается через подачу декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Для этого необходимо подать заявление в электронной форме с помощью "Дії" или через ЦНАП по месту расположения объекта. В частности регистрация осуществляется на бесплатной основе.

Если у дома ранее не было адреса, застройщик обращается в градостроительный департамент местного органа власти с просьбой его присвоить. Запрос направляют через местный центр предоставления административных услуг,

– объяснили эксперты.

Заметьте! После ввода объекта в эксплуатацию возможно оформление право собственности на него – нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или к нотариусу.

Из чего лучше строить дом?

У каждого материала, из которого можно строить дом, есть свои преимущества и недостатки. Об этом пишет РБК-Украина.

Среди самых распространенных материалов есть кирпич, дерево, газобетон и пенобетон. Выбор же должен зависеть от многих факторов: желание эстетики, цены, климатических условий и тому подобное.

