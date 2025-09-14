Как выбрать безопасный дом – в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по строительству Назар Процик.
На что стоит обратить внимание при выборе жилья?
- Тепло и энергоэффективность
Тепло в доме зависит не только от материала стен – кирпича, керамоблока или газоблока, но и от их толщины и правильности возведения. Важным фактором является качественное утепление фасада: если оно сделано с нарушениями, в доме могут появиться "холодные зоны". Кроме того, потери тепла возможны через крышу или окна.
- Шумоизоляция
Не менее важным критерием комфорта является шумоизоляция. Современные решения, такие как "плавающие полы" или специальные шумоизолирующие стены, помогают значительно уменьшить ударный шум. Материалы также имеют значение: например, полнотелый кирпич лучше изолирует звук, чем пустотелый.
Впрочем, эксперт по строительству отмечает, что безопасность дома определяется не только выбором материалов, но и тем, как именно их применяют, частности:
- толщина стен,
- качество утепления,
- правильное сочетание технологий.
Все это влияет на то, насколько жилье будет долговечным и способным выдержать условия эксплуатации.
Например, дом можно строить "в кирпич", а можно "в полкирпича" – это существенно влияет на тепло- и шумоизоляцию. Так же утепление фасада может быть разной толщины: 10 сантиметров минеральной ваты или 15, или даже 20 – и от этого также зависит, насколько комфортно будет в квартире,
– объяснил Назар.
Специалисты отмечают: комфорт и безопасность – это результат не одного фактора, а комплекса решений. Материалы, технологии и профессионализм застройщика в сочетании обеспечивают тепло, тишину и надежность дома.
Как понять, что дом безопасен / Фото Unsplash
Где выгоднее всего покупать жилье сейчас?
- Соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга рассказал, что самые выгодные цены на недвижимость в Украине сейчас в крупных городах Востока и Центра, тогда как Львов остается самым дорогим областным центром.
- Инвестиции в Киев и Одессу выгодные, но с высокими рисками из-за ожидания стабильности и замороженные проекты, тогда как на Западе рынок активный, но цены завышены.