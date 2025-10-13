Що потрібно для будівництва будинку у 2025 році?

Зокрема слід мати законні підстави для експлуатації землі, пише 24 Канал з посиланням на експертів Земельного фонду України.

Чинне законодавство стверджує, що житловий будинок можна будувати тільки на ділянці, яка має:

цільове призначення "для житлової забудови"; офіційно зареєстрований кадастровий номер.

Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування,

– пояснили фахівці.

Якщо законні підстави є, то потрібно оформити будівельний паспорт забудови земельної ділянки. Йдеться про документ, що визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального або садибного житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будівельний паспорт можна отримати в органі з питань містобудування та архітектури абсолютно безплатно, якщо надати такі документи:

копії документів, що підтверджують право власності або користування землею; схему забудови ділянки; за потреби – згоду співвласників і проєктну документацію.

Важливо! Під час дії воєнного стану, житлові будинки до 500 квадратних метрів можна зводити без отримання будівельного паспорта. Проте необхідно дотримуватися вимог законодавства та будівельних норм: замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника з кваліфікаційним сертифікатом, а він забезпечує схему намірів забудови та завантажує її до ЄДЕССБ.

Коли можна розпочати будівництво?

Право на виконання підготовчих і будівельних робіт починається після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

У разі якщо у складі об’єкта будівництва є майбутні об’єкти нерухомості, у повідомленні про початок виконання будівельних робіт зазначається реєстраційний номер проектної документації на будівництво в Реєстрі будівельної діяльності, крім об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта,

– йдеться у матеріалі на сайті компанії.

Зверніть увагу! Виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт забороняється.

Завершальний етап – це введення побудованого будинку в експлуатацію і реєстрація права власності на нього. Для об’єктів до 500 квадратних мерів класу СС1 це робиться через подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Для цього необхідно подати заяву в електронній формі за допомогою "Дії" або через ЦНАП за місцем розташування об’єкта. Зокрема реєстрація здійснюється на безоплатній основі.

Якщо у будинку раніше не було адреси, забудовник звертається до містобудівного департамент місцевого органу влади з проханням її привласнити. Запит направляють через місцевий центр надання адміністративних послуг,

– пояснили експерти.

Зауважте! Після введення об’єкта до експлуатації можливе оформлення право власності на нього – потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

З чого краще будувати будинок?

У кожного матеріалу, з якого можна будувати будинок, є свої переваги та недоліки. Про це пише РБК-Україна.

Серед найпоширеніших матеріалів є цегла, дерево, газобетон та пінобетон. Вибір же має залежати від багатьох факторів: бажання естетики, ціни, кліматичних умов тощо.

