Що потрібно для будівництва будинку у 2025 році?
Зокрема слід мати законні підстави для експлуатації землі, пише 24 Канал з посиланням на експертів Земельного фонду України.
Чинне законодавство стверджує, що житловий будинок можна будувати тільки на ділянці, яка має:
- цільове призначення "для житлової забудови";
- офіційно зареєстрований кадастровий номер.
Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування,
– пояснили фахівці.
Якщо законні підстави є, то потрібно оформити будівельний паспорт забудови земельної ділянки. Йдеться про документ, що визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального або садибного житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.
Будівельний паспорт можна отримати в органі з питань містобудування та архітектури абсолютно безплатно, якщо надати такі документи:
- копії документів, що підтверджують право власності або користування землею;
- схему забудови ділянки;
- за потреби – згоду співвласників і проєктну документацію.
Важливо! Під час дії воєнного стану, житлові будинки до 500 квадратних метрів можна зводити без отримання будівельного паспорта. Проте необхідно дотримуватися вимог законодавства та будівельних норм: замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника з кваліфікаційним сертифікатом, а він забезпечує схему намірів забудови та завантажує її до ЄДЕССБ.
Коли можна розпочати будівництво?
Право на виконання підготовчих і будівельних робіт починається після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
У разі якщо у складі об’єкта будівництва є майбутні об’єкти нерухомості, у повідомленні про початок виконання будівельних робіт зазначається реєстраційний номер проектної документації на будівництво в Реєстрі будівельної діяльності, крім об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта,
– йдеться у матеріалі на сайті компанії.
Зверніть увагу! Виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт забороняється.
Завершальний етап – це введення побудованого будинку в експлуатацію і реєстрація права власності на нього. Для об’єктів до 500 квадратних мерів класу СС1 це робиться через подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
Для цього необхідно подати заяву в електронній формі за допомогою "Дії" або через ЦНАП за місцем розташування об’єкта. Зокрема реєстрація здійснюється на безоплатній основі.
Якщо у будинку раніше не було адреси, забудовник звертається до містобудівного департамент місцевого органу влади з проханням її привласнити. Запит направляють через місцевий центр надання адміністративних послуг,
– пояснили експерти.
Зауважте! Після введення об’єкта до експлуатації можливе оформлення право власності на нього – потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.
З чого краще будувати будинок?
У кожного матеріалу, з якого можна будувати будинок, є свої переваги та недоліки.
Серед найпоширеніших матеріалів є цегла, дерево, газобетон та пінобетон. Вибір же має залежати від багатьох факторів: бажання естетики, ціни, кліматичних умов тощо.
Що можна будувати на власній ділянці без дозволів?
Власники земельних ділянок можуть будувати деякі об'єкти без отримання дозвільних документів. Йдеться про навіси, альтанки, гаражі, намети, сходи, теплиці, паркани тощо.
Не потребує оформлення спеціальних документів ще й будівництво гаражів без влаштування фундаментів. Будівництво капітальних гаражів потребує оформлення будівельного паспорта.