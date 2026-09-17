Квартира уже ваша, но продать ее нельзя: как работает пожизненное содержание

Договор пожизненного содержания позволяет получить квартиру в обмен на уход и материальную поддержку со стороны владельца. Если новый владелец не выполняет условия договора, договор может быть расторгнут в судебном порядке.

Когда квартира передается по договору пожизненного содержания

По такому договору собственник может передать другому лицу квартиру, дом, их часть или иное имущество. Взамен он берет на себя обязанность пожизненно обеспечивать его уходом и содержанием, пишет"Судебно-юридическая газета".

Передать имущество может физическое лицо независимо от возраста и состояния здоровья. Получить его может совершеннолетнее дееспособное лицо или юридическое лицо.

Если речь идет о недвижимости, договор оформляется в письменной форме и заверяется у нотариуса, а право собственности регистрируется. После этого квартира переходит новому владельцу, однако до смерти предыдущего он не может продать ее, подарить, обменять, передать в залог или отчуждать иным образом. На такое имущество в этот период также не может быть наложено взыскание.

Почему договор пожизненного содержания могут расторгнуть

Стороны сами определяют, какую именно помощь должен получать владелец имущества. Это может быть питание, уход, регулярные денежные выплаты и другие виды поддержки, а размер ежемесячного обеспечения определяется в денежной форме.

Если владельцу оставляют право пользоваться жильем, в договоре следует четко указать, какой частью помещения он может пользоваться. Также договор можно заключить в пользу другого человека, которого определит владелец имущества.

Если новый владелец не выполняет свои обязанности или выполняет их ненадлежащим образом, договор могут расторгнуть через суд. Требовать этого может сам владелец или лицо, в пользу которого заключен договор, а утрата или повреждение квартиры не освобождает от обязательств по договору. После смерти владельца приобретатель также обязан его похоронить, даже если такого пункта отдельно нет в договоре.

Напомним, унаследованную квартиру также нельзя продать сразу после принятия наследства. Сначала наследник должен получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать право собственности на недвижимость.