Без какого документа нельзя продать унаследованную квартиру

Чтобы продать унаследованное жилье, наследник должен получить свидетельство о праве на наследство, сообщает Министерство юстиции Украины.

Смотрите также Старый дом, печка и солнечные панели: как владельцы восстановили 126-летний дом

Этот документ подтверждает, что человек законно получил имущество и может далее оформлять право собственности. Свидетельство необходимо не только для квартиры или дома. Без него не получится распоряжаться земельным участком, гаражом или другой недвижимостью, перешедшей по наследству.

Документ выдает нотариус после оформления наследственных прав. В некоторых населенных пунктах это также могут делать уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления.

Пока свидетельства нет, наследник фактически ограничен в действиях с имуществом. Он не может продать жилье, подарить его, обменять, передать в ипотеку или заключить другую сделку с недвижимостью.

Когда можно оформить право собственности на наследство

Свидетельство о праве на наследство можно получить по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследников несколько, каждому выдают отдельный документ с указанием его доли.

После этого необходимо пройти еще один этап – зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Только после такой регистрации человек официально становится владельцем квартиры, дома или другой недвижимости.

Оформление наследства может быть отложено, если после смерти наследодателя ожидается рождение его ребенка. В таком случае процедуру приостанавливают до рождения ребенка, ведь он также может иметь право на долю имущества.

Когда продажа унаследованного жилья запрещена

Перед выдачей свидетельства нотариус проверяет, нет ли в отношении имущества каких-либо ограничений. Продажу может препятствовать арест недвижимости, ипотека или запрет на отчуждение.

Если имущество находится под арестом, оформление документов приостанавливается до его снятия. Если жилье находится в ипотеке или на него наложен иной запрет, сделка возможна только с согласия кредитора или другого уполномоченного лица.

Существуют ситуации, когда закон не позволяет продать унаследованное жилье. Это касается случаев, когда продажа может нарушить жилищные права ребенка.

Отдельное ограничение действует в отношении имущества, унаследованного родственниками человека, признанного судом умершим. Такую недвижимость нельзя продавать в течение пяти лет.

Также нельзя сразу свободно продать жилье, купленное по жилищному сертификату в качестве компенсации за имущество, разрушенное в результате войны. Такую недвижимость нельзя продавать сразу после приобретения.

Какой налог на наследство нужно уплатить в 2026 году

В 2026 году в Украине налог на наследство зависит от степени родства наследника: от 0% для ближайших родственников, 10% для остальных граждан Украины и 23% для иностранцев. Передача имущества по завещанию не меняет налоговых правил, и получение имущества рассматривается как доход, подлежащий налогообложению по общим правилам.