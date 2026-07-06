Как владелица отреставрировала 126-летний дом в деревне

О ремонте старого дома рассказала его владелица Виктория в TikTok.

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Дом построили еще до 1900 года, так что ему уже более 120 лет. За последний год дом заметно изменился, однако владельцы не пытались превратить его в совершенно новое жилье.

Стены побелили, пол покрасили, провели воду и свет, а также сделали новую электрическую разводку. При этом старые детали не убирали только ради "более современного" вида. Наоборот, все, что можно было оставить, владельцы сохранили.

В доме есть прихожая, спальня, кухня, еще одна комната, ванная и туалет. В одной из жилых комнат заменили окно, но старый сундук в углу оставили. Благодаря таким деталям дом не утратил свой старинный облик.

На кухне установили простую бюджетную кухонную мебель и холодильник. При этом хозяева сохранили каменную печь. Для Виктории это была важная деталь, ведь именно такие элементы больше всего напоминают о старом сельском доме.

Еще одну комнату разделили перегородкой: за ней обустроили ванную и туалет. Так пространство стало более удобным для жизни, но без радикальной перестройки. В этой комнате также планируют поставить угловой диван.

Отдельно в доме есть аутентичный уголок со старыми вещами. Среди них – угловой стеллаж, который также решили не выбрасывать. После ремонта в доме появилась и просторная ванная комната, которую сама хозяйка называет роскошной.

Сколько стоили солнечные панели для дома

Помимо внутреннего ремонта, владельцы установили на территории солнечные панели. По словам Виктории, установили три конструкции. Их поставили, чтобы иметь возможность обеспечивать энергией всю территорию.

Хозяйка объясняет это просто: даже небольшая дача – это постоянные расходы. За нее нужно платить, за ней нужно ухаживать, поэтому владельцы решили установить солнечные панели и передавать выработанную электроэнергию в систему. За это они получают деньги по "зеленому тарифу".

Установка панелей вместе с проектной документацией и согласованиями длилась примерно месяц-два. Ориентировочная стоимость, по словам мужа владелицы, составила от 18 до 25 тысяч долларов.

Как другая супружеская пара потратила более полумиллиона на воду и новую крышу

В доме уже были основные коммуникации, однако воды не было. Поэтому пробурили скважину, установили насос и провели воду в дом. Следующим этапом стал септик. Его решили сделать сразу, чтобы потом не возвращаться к этим работам во время ремонта.

Внешние работы решили провести при хорошей погоде, а внутренний ремонт оставить на осенне-зимний период. Старая крыша была в нормальном состоянии, но ее все равно решили заменить. Владельцы хотели сделать ее более прочной и визуально привлекательной.