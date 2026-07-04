Какой дом купила супружеская пара недалеко от Западного Буга

Площадь дома составляет 67 квадратных метров, а участок возле него – 25 соток, рассказала владелица на канале "Берест".

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Внутри есть свет и газ, воду берут из колодца. Но из-за того, что здесь около 10 лет никто не жил, супруги получили не готовое жилье, а масштабный проект по расчистке и ремонту.

Вместе с домом также был большой участок. На нем есть огород площадью примерно 15 соток и еще один старый глиняный дом. Его планируют снести. Неподалеку протекает Западный Буг: до реки нужно пройти дальше за огород и деревья.

Как выглядит дом Марии недалеко от Западного Буга / Скриншот 24 Канала

Во дворе также растут высокие ясени. По словам Марии, они примерно втрое выше дома. Деревья придется срубить, а старые хозяйственные постройки на территории тоже планируют убрать.

Внутри дом начинается с небольшого коридора площадью 4 квадратных метра. Справа – будущая кухня. В этой комнате есть два окна, газовая плита и дверь в спальню.

В спальне планировка похожа: два окна, газовая печь и старая мебель. Самую большую комнату супруги хотят сделать гостиной. Ее площадь составляет 25 квадратных метров. Здесь есть два окна, печь и много света. Потолки в доме довольно высокие – 2,7 метра.

Самую маленькую комнату хотят переделать в ванную. Ее площадь – 5,5 квадратных метров. Это единственная комната с одним окном. Там также есть выход на чердак и вход в подвал, но их нужно будет перенести.

Что супруги уже сделали после покупки

После покупки Мария с мужем начали расчищать двор. Они вырубили кусты и деревья и впервые за много лет скосили заросли. Мария уточнила, что это была скорее крапива, чем трава, потому что трава на участке почти не росла. В расчистке территории супругам помогали отец Марии и ее брат.

Как другие владельцы смогли преобразить старый дом за три года

Старый деревенский дом, который стоял, заросший травой и кустарником, супруги постепенно превращают в современное жилище. За три года владельцы обновили двор, заменили коммуникации и обустроили часть интерьера.

Внутри дома также убрали часть межкомнатных стен, чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию. Ремонт в части помещений еще продолжается, однако комнаты уже постепенно обустраивают и оформляют в светлых бело-зеленых оттенках.