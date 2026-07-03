Сколько потратили на скважину, септик и участок

Демид и Марина Никифоровы купили дом в селе в Хмельницкой области и рассказали об этом в соцсетях.

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В доме уже были основные коммуникации, однако воды не было. Туалета в доме также не было, поэтому ремонт решили начать не с комнат, а со скважины и септика.

Сначала взялись за воду. Владельцы объясняли, что она нужна при любых работах – даже для того, чтобы просто помыть руки. Поэтому пробурили скважину глубиной 51 метр, установили насос и провели воду в дом. Вместе с работой это обошлось в 68,5 тысячи гривен.

Следующим этапом стал септик. Его решили сделать сразу, чтобы потом не возвращаться к этим работам во время ремонта. Септик устроили на двух бетонных кольцах и разместили на расстоянии более 10 метров от скважины.

Для этого на участке выкопали яму, установили кольца, проложили трубы, засыпали все щебнем, а затем накрыли землей. Пока во дворе была техника, владельцы также расчистили территорию от лишних деревьев и кустов. Септик, работы и вырубка деревьев обошлись в 96 тысяч гривен.

Сколько владельцы заплатили за новую крышу

Следующим крупным этапом стала замена крыши. Внешние работы решили провести при хорошей погоде, а внутренний ремонт оставить на осенне-зимний период.

Старая крыша была в нормальном состоянии, но ее все равно решили заменить. Владельцы хотели сделать ее более прочной и визуально привлекательной. Мастеров ждали почти полтора месяца, однако саму работу выполнили быстро – за один день, примерно за 10 часов.

Материалы для крыши обошлись в 227 тысяч гривен. Самым дорогим оказался металл для кровли – 166 тысяч гривен. Еще 53 тысячи гривен заплатили за доски, а 8 тысяч гривен – за минеральную вату.

Доски меняли не все, так как большинство находилось в хорошем состоянии. Работа мастеров обошлась в 175 тысяч гривен. Еще около 3 тысяч гривен ушло на продукты и воду для мастеров на три приема пищи.

В целом новая крыша обошлась примерно в 410 тысяч гривен. После замены владельцы показали дом до и после. Разницу они назвали заметной. Дальше они думают, за что взяться в первую очередь: за фасад или за забор и ворота.

Сколько может стоить дом в селе в Украине

Старый дом в селе может стоить как 1 тысячу долларов, так и 5 тысяч долларов. Разница зависит от региона, состояния дома, коммуникаций, площади земли, хозяйственных построек и готовности жилья к использованию.

Строительство нового частного дома требует значительно большего бюджета. Основные расходы приходятся на фундамент, стены и крышу. Средняя стоимость такой "коробки" в 2026 году составляет около 395 долларов за квадратный метр.