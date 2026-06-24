Сколько может стоить дом в селе в Украине
Старый дом может показаться более доступной альтернативой, но перед покупкой стоит учесть будущие расходы на ремонт и обустройство, пишет 24 Канал.
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Например, Владислава переехала из Киева в село Черниговской области и купила дом за 5 000 долларов. В нем уже были вода, газ и электричество, а вместе с домом – сад, летняя кухня и пристройки для домашних животных. Но новая владелица планирует ещё сделать бюджетный ремонт своими руками.
Алина Глебко и её муж Руслан переехали из Киева в село Будище в Черкасской области и в 2024 году купили старый дом за 6 500 долларов. До этого они рассмотрели около десяти вариантов, так как искали дом, который не пришлось бы спасать из аварийного состояния.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ремонт владельцы делают самостоятельно, поэтому получается дешевле. Они оставили старые двери, рамы, печь и взялись за восстановление пола, с которого почти месяц снимали слои краски.
Анна из Днепропетровской области несколько лет искала участок и рассмотрела десятки вариантов, пока не нашла место, соответствующее её ожиданиям. Сначала её заинтересовала именно земля: крайний участок, природа и река в конце огорода. Уже потом выяснилось, что там стоит старый глиняный дом с соломенной крышей, который она купила за 30 000 гривен.
Вместе с домом Анна получила 60 соток земли, сад и выход к реке. В доме были газ, электричество и печь, а во дворе – колодец. Дом был запущен, но пригоден для проживания, поэтому его можно постепенно обустраивать.
Старый дом в деревне может стоить как 1 000 долларов, так и 5 000 долларов. Разница зависит от региона, состояния дома, коммуникаций, площади земли, хозяйственных построек и готовности жилья к использованию.
Сколько стоит "коробка" дома в 2026 году
Строительство нового частного дома требует значительно большего бюджета. Основные расходы приходятся на фундамент, стены и крышу. Средняя стоимость такой "коробки" в 2026 году составляет около 395 долларов за квадратный метр.
Для дома площадью примерно 200 квадратных метров это может составить около 77 000 долларов или более. В проект часто входят терраса и крыльцо.
Если их площадь составляет около 30 квадратных метров, их обустройство обойдется ещё примерно в 6,6 тысячи долларов. Тогда общая стоимость базовой "коробки" может достигать около 83,6 тысячи долларов.
В эту сумму не входят окна, отопление, инженерные коммуникации и внутренние отделочные работы. Также на итоговую стоимость влияют тип фундамента, материалы для стен, сложность проекта, форма крыши, регион и стоимость работы строителей.