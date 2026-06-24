Сколько может стоить дом в селе в Украине

Старый дом может показаться более доступной альтернативой, но перед покупкой стоит учесть будущие расходы на ремонт и обустройство, пишет 24 Канал.

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Например, Владислава переехала из Киева в село Черниговской области и купила дом за 5 000 долларов. В нем уже были вода, газ и электричество, а вместе с домом – сад, летняя кухня и пристройки для домашних животных. Но новая владелица планирует ещё сделать бюджетный ремонт своими руками.

Алина Глебко и её муж Руслан переехали из Киева в село Будище в Черкасской области и в 2024 году купили старый дом за 6 500 долларов. До этого они рассмотрели около десяти вариантов, так как искали дом, который не пришлось бы спасать из аварийного состояния.

Ремонт владельцы делают самостоятельно, поэтому получается дешевле. Они оставили старые двери, рамы, печь и взялись за восстановление пола, с которого почти месяц снимали слои краски.

Анна из Днепропетровской области несколько лет искала участок и рассмотрела десятки вариантов, пока не нашла место, соответствующее её ожиданиям. Сначала её заинтересовала именно земля: крайний участок, природа и река в конце огорода. Уже потом выяснилось, что там стоит старый глиняный дом с соломенной крышей, который она купила за 30 000 гривен.

Вместе с домом Анна получила 60 соток земли, сад и выход к реке. В доме были газ, электричество и печь, а во дворе – колодец. Дом был запущен, но пригоден для проживания, поэтому его можно постепенно обустраивать.

Старый дом в деревне может стоить как 1 000 долларов, так и 5 000 долларов. Разница зависит от региона, состояния дома, коммуникаций, площади земли, хозяйственных построек и готовности жилья к использованию.

Сколько стоит "коробка" дома в 2026 году

Строительство нового частного дома требует значительно большего бюджета. Основные расходы приходятся на фундамент, стены и крышу. Средняя стоимость такой "коробки" в 2026 году составляет около 395 долларов за квадратный метр.

Для дома площадью примерно 200 квадратных метров это может составить около 77 000 долларов или более. В проект часто входят терраса и крыльцо.

Если их площадь составляет около 30 квадратных метров, их обустройство обойдется ещё примерно в 6,6 тысячи долларов. Тогда общая стоимость базовой "коробки" может достигать около 83,6 тысячи долларов.

В эту сумму не входят окна, отопление, инженерные коммуникации и внутренние отделочные работы. Также на итоговую стоимость влияют тип фундамента, материалы для стен, сложность проекта, форма крыши, регион и стоимость работы строителей.