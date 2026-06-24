Скільки може коштувати хата в селі в Україні

Стара хата може здаватися доступнішою альтернативою, але перед купівлею варто врахувати майбутні витрати на ремонт та облаштування, пише 24 Канал.

Дивіться також Стара хата стала зовсім іншою: що власниця встигла змінити за рік

Наприклад, Владислава переїхала з Києва в село Чернігівської області й купила будинок за 5 000 доларів. У ньому вже були вода, газ та електрика, а разом із будинком – садок, літня кухня та прибудови для свійських тварин. Але нова власниця планує ще зробити бюджетний ремонт власноруч.

Аліна Глєбко та її чоловік Руслан переїхали з Києва в село Будище на Черкащині й у 2024 році купили стару хату за 6 500 доларів. Перед цим вони переглянули близько десяти варіантів, бо шукали будинок, який не доведеться рятувати з аварійного стану.

Ремонт власники роблять самостійно, тому виходить дешевше. Вони залишили старі двері, рами, піч і взялися відновлювати підлогу, з якої майже місяць знімали шари фарби.

Анна з Дніпропетровської області кілька років шукала ділянку й переглянула десятки варіантів, поки не знайшла місце, яке відповідало її очікуванням. Спершу її зацікавила саме земля: крайня ділянка, природа і річка в кінці городу. Уже потім з'ясувалося, що там є стара глиняна хата зі стріхою з очерету, яку вона купила за 30 000 гривень.

Разом із хатою Анна отримала 60 соток землі, сад і вихід до річки. У будинку були газ, електрика та піч, а на подвір'ї – колодязь. Будинок був занедбаний, але придатний для життя, тому його можна поступово облаштовувати.

Стара хата в селі може коштувати як 1 000 доларів, так і 5 000 доларів. Різниця залежить від регіону, стану будинку, комунікацій, площі землі, господарських споруд і готовності житла до використання.

Скільки коштує "коробка" будинку у 2026 році

Будівництво нового приватного будинку потребує значно більшого бюджету. Основні витрати припадають на фундамент, стіни й дах. Середня вартість такої "коробки" у 2026 році становить близько 395 доларів за квадратний метр.

Для будинку площею приблизно 200 квадратних метрів це може бути близько 77 000 доларів або більше. До проєкту часто входять тераса та ґанок.

Якщо їхня площа становить близько 30 квадратних метрів, облаштування коштуватиме ще приблизно 6,6 тисячі доларів. Тоді загальна вартість базової "коробки" може сягати близько 83,6 тисячі доларів.

У цю суму не входять вікна, опалення, інженерні комунікації та внутрішні оздоблювальні роботи. Також на кінцеву вартість впливають тип фундаменту, матеріали для стін, складність проєкту, форма даху, регіон і вартість роботи будівельників.