Как изменился сельский дом за год после покупки?
На момент покупки дом выглядел совсем иначе, рассказала владелица на своей странице в TikTok.
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Оля показала архивные кадры и вспомнила, что, когда впервые зашла внутрь, сразу почувствовала: это хорошее жилое помещение. В то же время комнаты казались очень темными, потому что в доме было много текстиля – ковров, штор и других вещей.
Еще тогда Оля понимала, что все лишнее нужно будет убрать. Текстиль планировали вынести, чтобы в комнатах стало светлее и просторнее. Необычным решением для нее была кухня, обустроенная прямо в коридоре. Также с самого начала было понятно, что одну комнату нужно освободить, чтобы впоследствии сделать гардеробную внутри дома.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
За год дом действительно изменился. Сейчас внутри это уже не то темное пространство, которое было на момент покупки, хотя хозяйка подчеркивает: это лишь промежуточный результат. У входа теперь есть прихожая с большим шкафом, где хранят всё – от одежды до пылесоса.
Кухня-столовая в доме небольшая, но функциональная. Дальше расположена спальня – тихая и уютная, по словам хозяйки, спать там очень комфортно.
Есть в доме и вторая комната. Там стоит угловой диван, сделанный из поддонов, возле печи, которая отапливала дом всю зиму. Рядом появилась и деталь, которую Оля называет своей маленькой мечтой, — кресло-баранчик. Еще одна комната почти не изменилась, ведь именно там Оля планирует обустроить ванную.
Как другие владельцы смогли преобразить старый дом за три года
Старый деревенский дом, заросший травой и кустарником, супруги постепенно превращают в современное жилище. За три года хозяева обновили двор, заменили коммуникации и обустроили часть интерьера.
Внутри дома также убрали часть межкомнатных стен, чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию. Ремонт в части помещений еще продолжается, однако комнаты уже постепенно обустраивают и оформляют в светлых бело-зеленых оттенках.