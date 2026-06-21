Как изменился сельский дом за год после покупки?

На момент покупки дом выглядел совсем иначе, рассказала владелица на своей странице в TikTok.

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Оля показала архивные кадры и вспомнила, что, когда впервые зашла внутрь, сразу почувствовала: это хорошее жилое помещение. В то же время комнаты казались очень темными, потому что в доме было много текстиля – ковров, штор и других вещей.

Еще тогда Оля понимала, что все лишнее нужно будет убрать. Текстиль планировали вынести, чтобы в комнатах стало светлее и просторнее. Необычным решением для нее была кухня, обустроенная прямо в коридоре. Также с самого начала было понятно, что одну комнату нужно освободить, чтобы впоследствии сделать гардеробную внутри дома.

За год дом действительно изменился. Сейчас внутри это уже не то темное пространство, которое было на момент покупки, хотя хозяйка подчеркивает: это лишь промежуточный результат. У входа теперь есть прихожая с большим шкафом, где хранят всё – от одежды до пылесоса.

Кухня-столовая в доме небольшая, но функциональная. Дальше расположена спальня – тихая и уютная, по словам хозяйки, спать там очень комфортно.

Есть в доме и вторая комната. Там стоит угловой диван, сделанный из поддонов, возле печи, которая отапливала дом всю зиму. Рядом появилась и деталь, которую Оля называет своей маленькой мечтой, — кресло-баранчик. Еще одна комната почти не изменилась, ведь именно там Оля планирует обустроить ванную.

Как другие владельцы смогли преобразить старый дом за три года

Старый деревенский дом, заросший травой и кустарником, супруги постепенно превращают в современное жилище. За три года хозяева обновили двор, заменили коммуникации и обустроили часть интерьера.

Внутри дома также убрали часть межкомнатных стен, чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию. Ремонт в части помещений еще продолжается, однако комнаты уже постепенно обустраивают и оформляют в светлых бело-зеленых оттенках.