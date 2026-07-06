Як власниця відновила 126-річну хату в селі

Про ремонт старого будинку розповіла його власниця Вікторія у тікток.

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Хату збудували ще до 1900 року, тож їй уже понад 120 років. За останній рік будинок помітно змінився, однак власники не намагалися перетворити його на повністю нове житло.

Стіни побілили, підлогу пофарбували, провели воду й світло, а також зробили нову електричну розводку. Водночас старі деталі не прибирали лише заради "сучаснішого" вигляду. Навпаки, усе, що можна було залишити, власники зберегли.

У будинку є прихожа, спальня, кухня, ще одна кімната, ванна й туалет. В одній із житлових кімнат замінили вікно, але стару скриню в кутку залишили. Через такі речі хата не втратила свій старий вигляд.

На кухні встановили просту бюджетну кухню та холодильник. При цьому власники зберегли грубу й пічку. Для Вікторії це була важлива деталь, адже саме такі елементи найбільше нагадують про старий сільський будинок.

Ще одну кімнату поділили стінкою: за нею облаштували ванну й туалет. Так простір став зручнішим для життя, але без радикальної перебудови. У цій кімнаті також планують поставити кутовий диван.

Окремо в хаті є автентичний куточок зі старими речами. Серед них – кутовий стелаж, який також вирішили не викидати. Після ремонту в будинку з'явилася й простора ванна кімната, яку сама власниця називає розкішною.

Скільки коштували сонячні панелі для хати

Окрім ремонту всередині, власники встановили на території сонячні панелі. За словами Вікторії, встановили три конструкції. Їх поставили, щоб мати змогу обслуговувати всю територію.

Власниця пояснює це просто: навіть невелика дача – це постійні витрати. За неї треба платити, її потрібно доглядати, тому власники вирішили встановити сонячні панелі й передавати вироблену електроенергію в систему. За це вони отримують кошти за "зеленим тарифом".

Встановлення панелей разом із проєктною документацією та погодженнями тривало приблизно місяць-два. Орієнтовна вартість, за словами чоловіка власниці, становила від 18 до 25 тисяч доларів.

Як інше подружжя витратило понад півмільйона на воду і новий дах

У будинку вже були основні комунікації, однак води не було. Тому пробурили свердловину, встановили насос і провели воду до будинку. Наступним етапом став септик. Його вирішили зробити одразу, щоб потім не повертатися до цих робіт під час ремонту.

Зовнішні роботи вирішили зробити за хорошої погоди, а внутрішній ремонт залишити на осінньо-зимовий період. Старий дах був у нормальному стані, але його все одно вирішили замінити. Власники хотіли зробити його міцнішим і візуально кращим.