Известная украинская телеведущая Маричка Падалко впервые провела экскурсию по своему дому. Как известно, он служит ее семье дачей уже много лет.

Дом расположен в селе под Киевом, где прекрасная природа и есть небольшое живописное озеро. Здесь телеведущая вместе с мужем приобрела земельный участок еще в 2006 году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео "Радио Люкс", снятое в рамках проекта "По домам".

Как выглядит дом Марички Падалко?

Это деревянный дом, который телеведущая назвала проектом мужа. Семья строила его с нуля. Стоимость участка в то время была 20 тысяч долларов, а строительство обошлось где-то в 70 тысяч. То есть в целом дом стоил около 90 тысяч долларов.



Загородный дом, который служит дачей / Скриншот видео

Журналистам Маричка Падалко сделала экскурсию кухней, гостиной, показала ванную комнату и комнату старшего сына. Также на видео видно большую придомовую территорию с беседкой и спортивной площадкой. Напоследок телеведущая показала озеро, расположенное неподалеку от дома.



Интерьер гостиной / Скриншот видео

Основным жильем для телеведущей остается двухкомнатная квартира в Киеве, но здесь, на даче, она с детьми тоже часто бывает.



Интерьер кухни / Скриншот видео

Сейчас такая ситуация, что ты не знаешь, где лучше ночевать. С одной стороны, большинство ракет и дронов летит на город, но там хотя бы есть хранилище. А тут – ну это лотерея. Деревянный дом, нет укрытия. Если что-то попадет, то последствия непонятны. Мы постоянно живем между городом и дачей,

– поделилась Маричка Падалко.

Огородничеством телеведущая активно не занимается, но возле дома есть небольшой участок, где растет руккола, лук и мята.