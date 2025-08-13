Відома українська телеведуча Марічка Падалко вперше провела екскурсію своїм будинком. Як відомо, він слугує її сім'ї дачею вже багато років.

Будинок розташований у селі під Києвом, де чудова природа та є невелике мальовниче озеро. Тут телеведуча разом із чоловіком придбала земельну ділянку ще у 2006 році, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео "Радіо Люкс", зняте в рамках проєкту "По хатах".

Який вигляд має будинок Марічки Падалко?

Це дерев'яний будинок, який телеведуча назвала проєктом чоловіка. Сім'я будувала його з нуля. Вартість ділянки на той час була 20 тисяч доларів, а будівництво обійшлося десь у 70 тисяч. Тобто загалом будинок коштував близько 90 тисяч доларів.



Заміський будинок, який слугує дачею / Скриншот відео

Журналістам Марічка Падалко зробила екскурсію кухнею, вітальнею, показала ванну кімнату та кімнату старшого сина. Також на відео видно чималу прибудинкову територію з альтанкою і спортивним майданчиком. Наостанок телеведуча показала озеро, що розташоване неподалік від будинку.



Інтер'єр вітальні / Скриншот відео

Основним житлом для телеведучої залишається двокімнатна квартира в Києві, але тут, на дачі, вона з дітьми теж часто буває.



Інтер'єр кухні / Скриншот відео

Зараз така ситуація, що ти не знаєш, де краще ночувати. З одного боку, більшість ракет і дронів летить на місто, але там хоча б є сховище. А тут – ну це лотерея. Дерев'яний будинок, немає укриття. Якщо щось влучить, то наслідки незрозумілі. Ми постійно живемо між містом і дачею,

– поділилася Марічка Падалко.

Городництвом телеведуча активно не займається, але біля будинку є невеличка ділянка, де росте рукола, цибуля та м'ята.