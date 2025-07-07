Соломія Вітвіцька нагадала, що в минулому шлюбі у неї та колишнього чоловіка було дві квартири – у Києві та Львові. Через розлучення вони продали житло й розділили кошти, пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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За ці гроші, а також кошти з власного заробітку та частково позичені, Соломія й придбала двокімнатну квартиру в Києві. Нещодавно вона показувала, що робить там ремонт.

Після розлучення ми з Владом квартиру в Києві та у Львові продали. 2021 року ми продали нерухомість та гроші поділити навпіл. Я як жінка, котра працює завжди, я маю право, напевно, на дім. Відповідно, ця квартира – вона зароблена моїм ресурсом. Частково гроші також позичені, але це мої кошти,

– сказала ведуча.

Соломія Вітвіцька додала, що не приховує інформацію про те, що придбала житло, адже має на це право. Тому й відкрито коментує цю тему.

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