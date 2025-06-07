"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях провела екскурсію домом у програмі "По хатах". Про це повідомляє Show 24.

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Анна Неплях поділилась, що це її власна квартира, де вона живе вже 3 роки. Дівчина отримала її в подарунок від колишнього бойфренда.

Один квадратний метр апартаментів в елітному ЖК, де проживає Анна, коштує близько 3,5 – 4 тисячі доларів. Тож орієнтовно домівка моделі коштує 296 тисяч доларів (11 мільйонів гривень).

Який має вигляд квартира Анни Неплях / Скриншот з відео

Комунальні послуги та паркомісце обходяться "Міс Всесвіт Україні" близько у 13 тисяч гривень. На продукти Анна витрачає приблизно 8 – 10 тисяч гривень.

Квартира Анни Неплях виконана у трендовому стилі "тиха розкіш": стримані кольори, мінімалізм і простота, але висока якість. У її кухні – дизайнерський посуд. Тарілки та чашки від брендів Hermès (300 – 400 євро за одну) та Gunia Project, а також фірмові чашки Roberto Cavalli.

Брендовий посуд Анни Неплях / Скриншот з відео

Анна поділилась, що також обожнює свою терасу, що прикрашена квітами, які вона висаджує самостійно.



Тераса / Скриншот з відео

У спальні в "Міс України Всесвіт" є прозора шафа з колекцією дизайнерських сумок, яку вона жартома називає "інвестиційною полицею" – Dior, Prada, Chanel Bulgari, Hermès.



Колекція сумок / Скриншот з відео

Анна Неплях додала, що її основний заробіток – це блог в інстаграмі, де вона займається рекламою, організовує заходи для жінок і тревел-тури. За словами моделі, у місяць вона отримує близько 7 – 10 тисяч доларів і більше.

Раніше свою квартиру в центрі Києва показав Євген Клопотенко. Вона орендована, коштує 42 тисячі гривень. Головне тут – простора кухня, а також спальня, гостьова і ванна кімнати.