Камалія вперше за тривалий час Show 24 показала свій дім. Про це пише з посиланням на програму "По хатах".

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Співачка зізналася, що придбала цей дім у 2009 році разом з тодішнім чоловіком, Мохаммадом Захуром. За словами Камалії, зараз він може коштувати близько 15 мільйонів доларів.

Ми купили просто коробку, без внутрішнього ремонту. Це повністю мій дизайн, я промальовувала все, їздила закуповувати в Дубаї й Італії. У 2009 купили й почали ремонт,

– розповіла Камалія.

Виконавиця розповіла, що до повномасштабного вторгнення займатися будинком їй допомагали прибиральниці. Найулюбленішим місцем у домі Камалії є їдальня, кабінет і студія, куди ще до великої війни приїздили саундпродюсери з Європи та Америки.

Камалія продемонструвала, що інтер'єр оздоблений мармуром, ліпниною та золотом. На стінах коридору висять важливі для артистки фотографії – зі світовими та українськими знаменитостями, з червоних доріжок премій та фестивалів. А на другому поверсі висить великий портрет Камалії з Захуром.

У великій спальні стоїть ліжко, придбане в Італії, декоративні подушки, туалетний столик, а шпалери з сусальним золотом. До того ж там є джакузі.

Який вигляд має дім Камалії / Скриншоти з відео

Камалія зізналась, що на місяць витрачає кошти не лише на себе, але й свою команду (музикантів, звукорежисерів) та поні. Один місяць обходиться їй у 10 тисяч доларів, а також йде ще певна сума на власні витрати.

Раніше свою домівку продемонструвала "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях. Модель проживає у власній квартирі в елітному ЖК приблизно за 296 тисяч доларів.