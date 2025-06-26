Камалия впервые за долгое время показала, как она выглядит на публике Show 24 показала свой дом. Об этом пишет со ссылкой на программу "По домам".

К слову После месяцев разлуки: Карпа показала трогательное видео встречи дочери с папой-военным

Певица призналась, что приобрела этот дом в 2009 году вместе с тогдашним мужем, Мохаммадом Захуром. По словам Камалии, сейчас он может стоить около 15 миллионов долларов.

Мы купили просто коробку, без внутреннего ремонта. Это полностью мой дизайн, я прорисовывала все, ездила закупать в Дубае и Италии. В 2009 купили и начали ремонт,

– рассказала Камалия.

Исполнительница рассказала, что до полномасштабного вторжения заниматься домом ей помогали уборщицы. Любимым местом в доме Камалии является столовая, кабинет и студия, куда еще до большой войны приезжали саундпродюсеры из Европы и Америки.

Камалия продемонстрировала, что интерьер украшен мрамором, лепниной и золотом. На стенах коридора висят важные для артистки фотографии – с мировыми и украинскими знаменитостями, с красных дорожек премий и фестивалей. А на втором этаже висит большой портрет Камалии с Захуром.

В большой спальне стоит кровать, приобретенная в Италии, декоративные подушки, туалетный столик, а обои с сусальным золотом. К тому же там есть джакузи.

Как выглядит дом Камалии / Скриншоты из видео

Камалия призналась, что в месяц тратит средства не только на себя, но и свою команду (музыкантов, звукорежиссеров) и пони. Один месяц обходится ей в 10 тысяч долларов, а также идет еще определенная сумма на собственные расходы.

Ранее свой дом продемонстрировала "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях. Модель проживает в собственной квартире в элитном ЖК примерно за 296 тысяч долларов.