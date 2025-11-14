В США продают дом детства Трампа: сколько он стоит и как выглядит

В США выставили на продажу дом, где родился президент Дональд Трамп. Расположено жилье в Нью-Йорке.

Что известно о доме?

Речь идет о доме. hjpnfijdfybq в районе Jamaica Estates в Квинсе. передает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Недвижимость построил отец будущего президента США Фред Трамп еще в 1940 году. В этом доме Трамп жил от своего рождения в 14 июня 1946 года до четырех лет.

Однако после того владельцы в доме менялись не один раз:

В частности, перед выборами в 2016 году недвижимость купил инвестор Майкл Дэвис, потратив на нее 1,39 миллиона долларов.

Однако уже через год он перепродал дом за 2,14 миллиона долларов покупателю из Китая.

Соседи рассказывают, что несколько лет жилье было заброшенным, а на участке вокруг него жили уличные коты, количество которых порой достигало до 30, пишет The Wall Street Journal.

Однако потом дом Трампа в конце концов купил девелопер Томми Лин. Он полностью реставрировал дом, но сохранил несколько оригинальных элементов интерьера. В частности, оставил старинную печь и первоначальный фасад. Вместе с тем Лин добавил современную технику в дом.

Владелец сохранил некоторые детали интерьера дома / Bild

Теперь обновленный дом снова ищет нового владельца. Цена на недвижимость составляет 2,3 миллиона долларов. Площадь жилья – 232 квадратных метра.

Дом детства Трампа продают / Bild

Где сейчас живет Трамп?

Конечно, дом детства не сравнится с, пожалуй, самым известным сегодня имением Трампа – виллой Мар-а-Лаго во Флориде. Это особняк в средиземноморском стиле, расположен на барьерном острове в Палм-Бич.

Поместье имеет 126 комнат площадью 5 810 квадратных метров. Он был построен с 1924 по 1927 годы наследницей зерновой компании и светской дамой Марджори Мерривезер-Пост.

Трамп приобрел виллу за 7 миллионов долларов в 1985 году. Он отремонтировал дворец, выделил для своей семьи отдельные частные покои в закрытой части дома и добавил бальный зал в 1 900 квадратных метров.

Какой недвижимостью владеет Трамп?