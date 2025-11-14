В США продают дом детства Трампа: сколько он стоит и как выглядит
В США выставили на продажу дом, где родился президент Дональд Трамп. Расположено жилье в Нью-Йорке.
Что известно о доме?
Речь идет о доме. hjpnfijdfybq в районе Jamaica Estates в Квинсе. передает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Недвижимость построил отец будущего президента США Фред Трамп еще в 1940 году. В этом доме Трамп жил от своего рождения в 14 июня 1946 года до четырех лет.
Однако после того владельцы в доме менялись не один раз:
- В частности, перед выборами в 2016 году недвижимость купил инвестор Майкл Дэвис, потратив на нее 1,39 миллиона долларов.
- Однако уже через год он перепродал дом за 2,14 миллиона долларов покупателю из Китая.
Соседи рассказывают, что несколько лет жилье было заброшенным, а на участке вокруг него жили уличные коты, количество которых порой достигало до 30, пишет The Wall Street Journal.
Однако потом дом Трампа в конце концов купил девелопер Томми Лин. Он полностью реставрировал дом, но сохранил несколько оригинальных элементов интерьера. В частности, оставил старинную печь и первоначальный фасад. Вместе с тем Лин добавил современную технику в дом.
Владелец сохранил некоторые детали интерьера дома / Bild
Теперь обновленный дом снова ищет нового владельца. Цена на недвижимость составляет 2,3 миллиона долларов. Площадь жилья – 232 квадратных метра.
Дом детства Трампа продают / Bild
Где сейчас живет Трамп?
Конечно, дом детства не сравнится с, пожалуй, самым известным сегодня имением Трампа – виллой Мар-а-Лаго во Флориде. Это особняк в средиземноморском стиле, расположен на барьерном острове в Палм-Бич.
Поместье имеет 126 комнат площадью 5 810 квадратных метров. Он был построен с 1924 по 1927 годы наследницей зерновой компании и светской дамой Марджори Мерривезер-Пост.
Трамп приобрел виллу за 7 миллионов долларов в 1985 году. Он отремонтировал дворец, выделил для своей семьи отдельные частные покои в закрытой части дома и добавил бальный зал в 1 900 квадратных метров.
Какой недвижимостью владеет Трамп?
Дональд Трамп владеет элитной недвижимостью, общая стоимость которой аналитики оценивают более 1,1 миллиарда долларов. В частности, Trump World Tower – это 72-этажный дом высотой 262 метра. Там ему принадлежат коммерческие площади, гараж и часть жилых апартаментов, что оценивается в 20 миллионов долларов.
Также ему принадлежит Trump Tower – 58-этажный небоскреб высотой 202 метра, построенный в 1983 году, где расположены офисы, отель и апартаменты; Там он имеет площади под розничную торговлю и офисы в нижней части здания на 61 миллион долларов.
В списке недвижимости и небоскреб на 555 California St. в Сан-Франциско, когда-то известный как "Здание Банка Америки", который состоит из трех сооружений, 30% которых принадлежит Трампу; аналитики оценивают его долю в 127 миллионов долларов.
Trump International Hotel в Лас-Вегасе – политику принадлежит половина всех номеров, что оценивается в 61 миллион долларов.