Дом по цене эспрессо: на Сицилии распродают историческое жилье за 1 евро

Власти сицилийского города Наро объявили о продаже недвижимости по символической цене в 1 евро для итальянцев и иностранцев. Главная цель этой инициативы – остановить отток населения и вдохнуть новую жизнь в средневековый район.

Почему город предлагает такую цену

Городок Наро расположен в живописной провинции Агридженто и славится барочной архитектурой, замком Кьярамонтано и воротами Porta d'Oro. Несмотря на это, он страдает от депопуляции, пишет EuroNews,

Местные власти рассчитывают, что привлечение новых владельцев жилья поможет восстановлению исторического наследия и даст толчок развитию туризма.

Какие дополнительные расходы ждут покупателей

Однако за привлекательной ценой скрываются значительные дополнительные расходы для покупателей. Почти все объекты находятся в запущенном состоянии и требуют капитального ремонта.

Новым владельцам придется за свой счет покрыть:

все нотариальные сборы;

регистрационные и кадастровые налоги.

Кроме того, покупатели обязаны заказать разработку официального проекта реставрации здания и полностью профинансировать его ремонт.

Все восстановительные работы должны соответствовать строительным нормам и стандартам безопасности. Также для выполнения ремонта устанавливается четкий срок, при несоблюдении которого сделку могут аннулировать.

Что еще в Италии можно приобрести жилье за 1 евро

Наро – далеко не первый итальянский город, который пытается решить проблему депопуляции с помощью таких распродаж.

Подобные инициативы по продаже жилья за символические деньги реализуются также в таких городках:

Оллолаи на Сардинии;

Цунголи в Кампании;

и Кастропиньяно в регионе Молизе.

Подобные программы ранее успешно запустили также сицилийские Муссомели и Самбука-ди-Сицилия, где покупатели со всего мира уже восстановили десятки заброшенных домов.

Впрочем, жилье за 1 евро привлекает далеко не всех покупателей. В частности, украинка по имени Татьяна рассказала, почему сознательно отказалась от этой популярной программы, покупая недвижимость в Италии.