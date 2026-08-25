Чому місто пропонує таку ціну

Містечко Наро розташоване у мальовничій провінції Агрідженто та славиться бароковою архітектурою, замком К'ярамонтано й брамою Porta d'Oro. Попри це, воно страждає від депопуляції населення. пише EuroNews,

Місцева влада розраховує, що залучення нових власників житла допоможе відновленню історичної спадщини та дасть поштовх розвитку туризму.

Які додаткові витрати чекають на покупців

Проте за привабливим цінником ховаються значні додаткові витрати для покупців. Майже всі об'єкти перебувають у занедбаному стані та потребують капітального ремонту.

Новим власникам доведеться власним коштом покрити:

всі нотаріальні збори;

реєстраційні та кадастрові податки.

Крім того, покупці зобов'язані замовити розробку офіційного проєкту реставрації будівлі та повністю профінансувати її ремонт.

Усі відновлювальні роботи мають відповідати будівельним нормам і стандартам безпеки. Також для виконання ремонту встановлюють чіткий дедлайн, за недотримання якого угоду можуть анулювати.

Де ще в Італії можна придбати житло за 1 євро

Наро – далеко не перше італійське місто, яке намагається розв'язати проблему депопуляції за допомогою таких розпродажів.

Схожі ініціативи з продажу житла за символічні гроші працюють також у містечках:

Оллолаї на Сардинії;

Цунголі в Кампанії;

та Кастропіньяно в регіоні Молізе.

Подібні програми раніше успішно запустили також сицилійські Муссомелі та Самбука-ді-Сицилія, де покупці з усього світу вже відновили десятки закинутих будинків.

Втім, житло за 1 євро приваблює далеко не усіх покупців. Зокрема, українка на ім'я Тетяна розповіла, чому свідомо відмовилася від цієї популярної програми, купуючи нерухомість в Італії.