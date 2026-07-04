Які додаткові витрати на будинок

Українка на ім'я Тетяна, яка придбала нерухомість в Італії, розповіла, чому свідомо відмовилася від цієї популярної програми в Instagram.

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Замість "будинку за євро" Тетяна вирішила придбати житло за 30 тисяч євро.

Звісно, на неї посипалися запитання, чому відмовилася від вигідної пропозиції отримати будинок за безцінь.

Українка пояснює, що реальність насправді значно відрізняється від рекламних обіцянок.

Річ у тім, що у більшості випадків за символічною ціною продають не житло, готове до заселення, а майже повністю зруйновані будівлі, які часто мають лише стіни, навіть без даху.

Та разом із купівлею власник бере на себе низку фінансових зобов'язань:

Одразу після оформлення необхідно внести гарантійний депозит – приблизно від 5 тисяч євро . Якщо новий власник не розпочне роботи з реконструкції у встановлені договором терміни, ці кошти втратить.

Окремо доведеться оплатити послуги нотаріуса, реєстраційні збори та податки, тобто ще близько 4 тисяч євро до початкових витрат.

Але найбільша стаття витрат – сама реконструкція. Відновлювати будівлю потрібно відповідно до вимог місцевої влади, максимально зберігаючи історичний вигляд. Через це лише розробка проєкту та оформлення всієї дозвільної документації можуть коштувати понад 10 тисяч євро.

У скільки обходиться будинок

Хоча італійська держава пропонує компенсацію частини витрат на ремонт, скористатися нею можна лише за умови, що роботи виконують сертифіковані місцеві компанії. Через це вартість реконструкції часто виявляється значно вищою, ніж очікують покупці.

У результаті безкоштовна хата в глухому селі обійдеться вам приблизно у 80 – 100 тисяч євро,

– говорить Тетяна.

Тому після підрахунків вона вирішила придбати готовий будинок за 30 тисяч євро – це виявилося дешевше й значно простіше.

Що варто знати про програму "будинок за 1 євро"

Ініціатива Case a 1 Euro з'явилася в Італії понад десять років тому. У такий спосіб держава хотіла врятувати невеликі міста, які стрімко втрачають населення.

Власники покинутих будинків безоплатно передають їх муніципалітетам, а ті продають нерухомість за символічною ціною, щоб залучити нових мешканців.

Програма вже працювала більш ніж у 70 італійських муніципалітетах.

Водночас майже всі муніципалітети висувають однакові вимоги:

покупець повинен розпочати реконструкцію протягом 1 – 3 років;

завершити її необхідно у встановлений термін;

додатково потрібно надати фінансову гарантію (зазвичай від 2 до 10 тисяч євро), яка повертається лише після виконання всіх умов договору.

Отож, оманлива пропозиція про житло під теплим сонцем Італії насправді містить чимало підводних каменів.

До речі, придбати будинок за 1 євро можна також в Іспанії та Франції, де також намагаються залучити нових мешканців у невеликих громадах.