Купити такий будинок може будь-яка особа, але, як завжди, є нюанс. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Як купити у Франції будинок за 1 євро?

Амбер – невелика французька провінція, яка розташована за 134 кілометри на захід від Ліона. Там стикаються зі значною демографічною проблемою: наразі мешканців лише 6 500.

Щоб оживити громаду, місцева влада запровадила 5-річну програму, спрямовану на залучення нових мешканців. Ключовим компонентом цієї ініціативи є продаж будинків всього за 1 євро – стратегія, яка раніше дала позитивні результати в Італії та Іспанії.



Мальовнича провінція Амберт / Фото Agoda

Однак, потенційним покупцям слід звернути увагу на те, що є певні умови: нові власники житла повинні будуть відремонтувати його у визначений термін, причому витрати на ремонт можуть становити тисячі євро.

Попри ці вимоги, пропозиція залишається привабливою, особливо у порівнянні зі стартовими цінами на недобудовані квартири у великих містах країни – близько 150 000 євро.

Наразі понад 60% деяких районів Амбера незаселені. Зацікавлені особи можуть звернутися до мерії для отримання додаткової інформації про цю можливість.

Теж цікаво: в Портофіно запровадили нові обмеження для туристів – заборонили ходити босоніж і котити валізи.