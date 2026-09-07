Купил руины у реки за тысячу долларов: как мужчина восстанавливает дом с невероятным видом

Мужчина купил в Николаевской области дом у реки всего за тысячу долларов. Правда, дом оказался в почти аварийном состоянии – без дверей, с выбитыми окнами и почти разрушенной крышей.

Как мужчина купил дом за тысячу долларов у реки

Украинец долго искал дом, который бы ему действительно понравился. Этот он нашел случайно, когда расспросил местных, не продается ли что-нибудь поблизости. Больше всего его поразила беседка у реки, поэтому он решил купить участок, рассказал владелец на своем канале "Дача Life".

На момент покупки дом был сильно запущен. Внутри осталась старая мебель и много мусора, который накапливался годами. Сам дом требовал серьезного ремонта, а территория вокруг него была заросла.

В то же время главным преимуществом для владельца был сам участок. Дом расположен совсем рядом с рекой, вокруг растут деревья и кусты, а с территории открывается вид на воду.

Что мужчина планирует сделать с заброшенной дачей

После покупки украинец начал с расчистки территории. Он убирает мусор, освобождает заросший участок и постепенно готовит его к дальнейшим работам. Сам дом также придется восстанавливать практически с нуля.

Ремонтом мужчина планирует заниматься самостоятельно. На своем канале он показывает, как постепенно меняется дача. Владелец уже успел расчистить участок, сделать дорожку, лестницу и забор.

Есть у такого расположения и нюанс. Почему дом стоит очень близко к воде, в комментариях пользователи обращали внимание на возможный риск подтопления. Поэтому владелец планирует укрепить склон, на котором стоит беседка.

Напомним, блогер Евгений также восстанавливает старый дом на Боржаве в Карпатах. Он решил не перестраивать дом полностью, а сохранить как можно больше старых деталей, при этом уже заменил пол, часть электропроводки, крышу и обустроил террасу.