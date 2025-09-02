Фанаты американских фильмов не раз замечали, что жители частных домов почти никогда не строят заборы. Чаще всего их жилье стоит просто среди газонов, окруженное кустарниками.

В США если ставят забор, то невысокий, из штакетника и на заднем дворе, чтобы оградить сад или детскую площадку. Высокий забор можно увидеть разве что возле домов знаменитостей, учитывая приватность, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на УНИАН.

Почему в США большинство домов без заборов?

Правила ассоциации домовладельцев

В США дома хоть и частные, но находятся под управлением различных ассоциаций домовладельцев. Это как кооператив, только в более серьезном юридическом смысле. Каждая ассоциация устанавливает правила, где указано, каким должен быть приусадебный участок, его ограждение и даже сам дом.

Бывает, что для жителей делают исключения, например, если они заводят собаку, но общих правил придерживаются все.

Дорогие строительные работы и небольшая площадь

Установить высокий забор недешево, а американцы не любят тратить деньги просто, чтобы что-то сделать. Кроме того, массивная ограда "съедает" площадь, которая порой и так небольшая.



Дома в американском пригороде с малыми площадями / Фото Pexels

Пожарная безопасность

Значительное количество недвижимости – это каркасные сооружения, которые могут легко загореться. Когда происходит пожар, жители должны быстро покинуть свою собственность, а открывать ворота – это потеря времени, которая может стоить жизни. Так же спасателям будет труднее добраться до эпицентра пожара.

Обратите внимание, что есть еще одно интересное объяснение. Большинство американцев – протестанты, которые живут по законам Библии. Один из них гласит, что жить нужно так, чтобы нечего было скрывать. Отсюда возникла, так сказать, традиция – не ставить никаких заборов.