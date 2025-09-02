Фанати американських фільмів не раз помічали, що жителі приватних будинків майже ніколи не будують паркани. Найчастіше їхнє житло стоїть просто серед газон, оточене чагарниками.

У США якщо ставлять паркан, то невисокий, зі штахетника і на задньому дворі, щоб огородити сад чи дитячий майданчик. Високу огорожу можна побачити хіба що біля будинків знаменитостей з огляду на приватність, розповідає 24 Канал, посилаючись на УНІАН.

Зверніть увагу Інженери розробили 6-метровий будинок з "розумним плануванням": чи реально там жити

Чому у США більшість будинків без парканів?

Правила асоціації домовласників

У США будинки хоч і приватні, але перебувають під управлінням різних асоціацій домовласників. Це як кооператив, тільки в серйознішому юридичному сенсі. Кожна асоціація встановлює правила, де вказано, якою має бути присадибна ділянка, її огорожа та навіть сам будинок.

Буває, що для мешканців роблять винятки, наприклад, якщо вони заводять собаку, але загальних правил дотримуються всі.

Дорогі будівельні роботи та невелика площа

Встановити високий паркан недешево, а американці не люблять витрачати гроші просто, аби щось зробити. Окрім того, масивна огорожа "з'їдає" площу, яка часом і так невелика.



Будинки в американському передмісті з малими площами / Фото Pexels

Пожежна безпека

Значна кількість нерухомості – це каркасні споруди, які можуть легко спалахнути. Коли стається пожежа, мешканці мають швидко покинути свою власність, а відчиняти ворота – це втрата часу, яка може коштувати життя. Так само рятувальникам буде важче добратися до епіцентру пожежі.

Зверніть увагу, що є ще одне цікаве пояснення. Більшість американців – протестанти, які живуть за законами Біблії. Один із них свідчить, що жити потрібно так, щоб не нічого було приховувати. Звідси виникла, так би мовити, традиція – не ставити ніяких парканів.