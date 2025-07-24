Правила щодо користування дачами в Німеччині дуже строгі, однак попит на них величезний. Оренда коштує в середньому 400 – 500 євро на рік, розповідає 24 Канал, посилаючись на DW.

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Які правила встановлені для дачників у Німеччині?

Усі дачними в Німеччині входить до офіційного садового товариства, де діють чіткі правила. Якщо їх не дотримуватися, то можна отримати не тільки штраф, а й втратити право на ділянку. Зокрема, на дачі не можна:

ночувати поза сезоном;

встановлювати душ або туалет;

проводити газ чи вмикати електронагрівачі;

слухати гучну музику та влаштовувати вечірки.

Мета таких обмежень, за словами самих німців, – зберегти гармонію з природою та дбати про безпеку.

Дачний будиночок не має перевищувати 24 квадратних метри, враховуючи площу тераси. Перебудовувати його не можна. Навіть невеликі зміни на території, як-от встановлення гойдалки, можливі лише після отримання письмового дозволу товариства. Басейни, лазні та навіть барбекю заборонені або строго регламентовані.

Дачна ділянка в Німеччині строго поділяється на три частини: для вирощування овочів, для фруктів і ягід і третя – для газону. Встановлена навіть максимальна висота дерев – до 2,5 – 4 метрів, а садити хвойні рослини часто заборонено.

Садові товариства вимагають дотримання режиму тиші. Працювати на дачі можна зранку та після обіду, а в обід і після 18:00 там має бути чутно лише природні звуки.

Чому не можна ночувати?

Хоча в літній період ночівлю іноді дозволяють, та за межами сезону залишатися заборонено. Причина – уникнути перетворення дачі на дешеве житло. Адже там немає каналізації, опалення та нормальної інфраструктури.

Дачі в поселенні Шарлоттенбург, що входить до Берліна / Фото Berliner Zeitung

Чому німці люблять дачі, попри обмеження?

Вільних садових ділянок дуже мало, за ними навіть стоять черги. Для німців дача – це простір для відпочинку, спілкування та садівництва, що їх дуже влаштовує.

Це можливість побавитися із землею, виростити квіти, розслабитися. До того ж можна побороти стрес і відчути природу, не залишаючи міста,

– поділився німець Бруно Вініґ.

Річ у тім, що дачні ділянки в Німеччині розташовані не десь у лісі чи за містом, як це зазвичай є у Східній Європі. Їх будують просто в місті або в найближчих околицях. Наприклад, у Берліні налічується понад 67 тисяч дач – деякі навіть неподалік від Бундестагу.