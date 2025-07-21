Відповідно до закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців, для них передбачені безоплатне отримання житла від держави, передає 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Хто з військових претендує на квартиру першочергово та які умови?

Житло можуть отримати військовослужбовці та їхні близькі, а саме:

військові з вислугою років у 20 років та більше,

родини військового, які проживають з ними,

військові, які не використовували право на безоплатну приватизацію житла.

Крім того, житло, яке отримують військові, залишається у їхній приватній власності й не підлягає поверненню державі після звільнення зі служби.

Для того, щоб військовий отримав квартиру, крім вислуги років та разового права, потрібно ще відповідати певним критеріям, серед яких потрібно бути зареєстрованим у квартирній черзі та бажано бути прописаним там, де дислокується частина.

Зверніть увагу! Житло не дається строковикам та тих, хто вже отримував квартиру від держави, навіть якщо це було службове житло, яке згодом приватизували.

Що робити, якщо немає вислуги у 20 років?

Ті військові, які не мають вислуги років у 20 років, можуть скористатися пільговими іпотечними програмами, як-от "єОселя".

Відповідно до умов цієї програми, для військовослужбовців ЗСУ передбачено 3% річних на кредит, а для ветеранів, учасників АТО та УБД – 7% річних. Ставка фіксується на весь період кредиту, але обов'язково потрібно мати підтвердження доходів та сплати податків, тобто офіційну зайнятість.

Зауважте! Така програма не є безоплатною, але вона одна із найвигідніших в Україні, адже купуючи житло частину її вартості компенсовує держава через знижені відсотки.