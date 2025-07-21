Найбільше зросли ціни на первинному ринку в Рівному. Про це свідчать аналітичні дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН, пише 24 Канал.

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Які ціни в новобудовах Рівного?

У Рівному квадратний метр на первинному ринку коштує в середньому вже 1000 доларів. Це дорожче, ніж у Хмельницькому, Тернополі, Луцьку та навіть у порівнянні з Івано-Франківськом.

За останні пів року квадрат у Рівному подорожчав на 11%. Станом на другу половину липня ціни такі:

комфорт – 910 доларів;

економ – 950 доларів;

бізнес – 970 доларів;

преміум – 1 190 доларів.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.



Як змінювалися ціни на квадрат у новобудовах / Аналітика ЛУН

Середня вартість найдешевшої однокімнатної квартири в новобудові становить 44 тисячі доларів. Мінімальна ціна за двокімнатну становить 62 500 доларів, а за трикімнатну – 72 500 доларів.

Також аналітики ЛУН наводять дані щодо першого внеску за квартиру, якщо оформлювати її за іпотечною програмою "єОселя". Наприклад, за однокімнатну квартиру вартістю 47 200 доларів доведеться внести 9 440 доларів.



Вартість квадратного метра по Україні / Інфографіка ЛУН

Варто зазначити, що за останні пів року квадратний метр помітно подорожчав не лише в Рівному. Середня ціна відчутно зросла ще в Тернополі (+10%) та в Хмельницькому (+8%).