Больше всего выросли цены на первичном рынке в Ровно. Об этом свидетельствуют аналитические данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН, пишет 24 Канал.

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Какие цены в новостройках Ровно?

В Ровно квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем уже 1000 долларов. Это дороже, чем в Хмельницком, Тернополе, Луцке и даже по сравнению с Ивано-Франковском.

За последние полгода квадрат в Ровно подорожал на 11%. По состоянию на вторую половину июля цены такие:

комфорт – 910 долларов;

эконом – 950 долларов;

бизнес – 970 долларов;

премиум – 1 190 долларов.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.



Как менялись цены на квадрат в новостройках / Аналитика ЛУН

Средняя стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке составляет 44 тысячи долларов. Минимальная цена за двухкомнатную составляет 62 500 долларов, а за трехкомнатную – 72 500 долларов.

Также аналитики ЛУН приводят данные по первому взносу за квартиру, если оформлять ее по ипотечной программе "еОселя". Например, за однокомнатную квартиру стоимостью 47 200 долларов придется внести 9 440 долларов.



Стоимость квадратного метра по Украине / Инфографика ЛУН

Стоит отметить, что за последние полгода квадратный метр заметно подорожал не только в Ровно. Средняя цена ощутимо выросла еще в Тернополе (+ 10%) и в Хмельницком (+ 8%).