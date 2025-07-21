Согласно закону Украины о социальной и правовой защите военнослужащих, для них предусмотрены бесплатное получение жилья от государства, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Кто из военных претендует на квартиру в первую очередь и какие условия?

Жилье могут получить военнослужащие и их близкие, а именно:

военные с выслугой лет в 20 лет и более,

семьи военного, которые проживают с ними,

военные, которые не использовали право на бесплатную приватизацию жилья.

Кроме того, жилье, которое получают военные, остается в их частной собственности и не подлежит возврату государству после увольнения со службы.

Для того, чтобы военный получил квартиру, кроме выслуги лет и разового права, нужно еще соответствовать определенным критериям, среди которых нужно быть зарегистрированным в квартирной очереди и желательно быть прописанным там, где дислоцируется часть.

Обратите внимание! Жилье не дается срочникам и тем, кто уже получал квартиру от государства, даже если это было служебное жилье, которое впоследствии приватизировали.

Что делать, если нет выслуги в 20 лет?

Те военные, которые не имеют выслуги лет в 20 лет, могут воспользоваться льготными ипотечными программами, например "еОселя".

Согласно условиям этой программы, для военнослужащих ВСУ предусмотрено 3% годовых на кредит, а для ветеранов, участников АТО и УБД – 7% годовых. Ставка фиксируется на весь период кредита, но обязательно нужно иметь подтверждение доходов и уплаты налогов, то есть официальную занятость.

Заметьте! Такая программа не является бесплатной, но она одна из самых выгодных в Украине, ведь покупая жилье часть ее стоимости компенсирует государство через сниженные проценты.