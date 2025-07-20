Про проблему із житлом у Сопоті та способи її вирішення 24 Канал розповідає з посиланням на Inpoland.net.

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Чому у Сопоті виникла проблема зі житлом?

За інформацією esopot.pl, під час туристичного сезону 2024 року Сопот прийняв понад мільйон гостей. Середній рівень заповненості житла складав:

у червні – 84%,

у липні – 87%,

у серпні – 92%.

У періоди свят та масових заходів усі доступні квартири, що здаються подобово, були заповнені повністю.

Разом із напливом туристів фіксують відтік постійних жителів. За даними влади, через високі ціни на житло, яке часто купують не місцеві, а інвестори або відпочивальники, усе менше людей залишається жити в місті на постійній основі.

Крім того, багато квартир використовують винятково для короткострокової оренди, що ще більше ускладнює ситуацію на ринку житла.

За прогнозами, до 2060 року населення Сопота може зменшитися з нинішніх 31 тисячі до 21 тисячі людей. У літній сезон кількість туристів у місті значно перевищує кількість його жителів.



У Сопоті мають намір обмежити оренду житла / Фото Inpoland.net

Які хочуть розв'язати проблему?

Міська влада виступає за впровадження нових правил:

обов'язкова реєстрація об'єктів короткострокової оренди;

обмеження на кількість днів, коли квартиру дозволено здавати подобово.

Втім, запровадити такі обмеження самостійно органи місцевого самоврядування не можуть – потрібні зміни на рівні державного законодавства.

Наразі відповідний законопроєкт розробляє Міністерство спорту та туризму Польщі. Його ухвалення очікують не раніше 20 травня 2026 року, хоча спочатку планували представити документ ще у першому кварталі 2025.

Зауважимо, Польща – не єдина країна, яка має труднощі, викликані масовим туризмом. Наприклад, в Іспанії з квітня 2025 року діють нові правила здачі квартири в туристичну оренду. Для цього тепер необхідно отримати дозвіл від сусідів.