Про нові правила оренди житла в Іспанії 24 Канал розповідає з посиланням на Infobae.

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Нові правила оренди житла в Іспанії

Із 3 квітня в Іспанії діятимуть нові правила туристичної оренди житла. Їх ввели з метою більш суворого регулювання використання житла для туристичних цілей. Відповідно до оновленого законодавства зміниться таке:

для легальної оренди потрібно отримати згоду щонайменше 3/5 сусідів;

якщо дозволу не буде, здачу помешкань в оренду заборонять;

у випадку порушення нових вимог будь-який сусід може вимагати негайного припинення діяльності та звернутися до суду.

Що ще передбачає нове законодавство

Змінюється принцип контролю туристичної оренди. Адже сусіди можуть не лише дозволяти, а й обмежувати чи забороняти таку діяльність. Крім того, за згоду на оренду можна встановити додатковий внесок на утримання будинку, але не більше 20%.

Важливо, що нові правила стосуються тільки нових об'єктів. Квартири, які вже здають у туристичну оренду (станом на 3 квітня), не потребують повторного погодження.



В Іспанії діятимуть нові правила туристичної оренди квартир / Фото Depositphotos

Нагадаємо, що ціни на квартири в Іспанії відчутно відрізняються залежно від регіону. У Мадриді квадратний метр у середньому продають за 1 650 євро. Дороге житло і в Барселоні – 1 900 – 2 000 євро за квадрат. Натомість доступнішими помешкання є у Валенсії та Аліканте – від 1 000 євро за квадрат.