Про це свідчать актуальні дані Євростату, які наводить 24 Канал.

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Зміна цін на житло в Європі

У першому кварталі 2025 року вартість житла в Європі зросла на 5,7% у порівнянні з тим самим періодом 2024 року. Оренда житла також подорожчала – на 3,2%. Порівняно з останнім кварталом попереднього року ціни на купівлю житла підвищилися на 1,4%, а орендні ставки – на 0,9%.

Якщо ж аналізувати довший період, то з 2010 року і до початку 2025-го ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, тоді як оренда подорожчала на 27,8%.

Купівля нерухомості

У 21 з 26 країн Євросоюзу, щодо яких є статистичні дані, ціни на житло у першому кварталі зростали швидше, ніж оренда. Найбільше подорожчання зафіксоване в таких країнах:

Угорщина – на 260%;

Естонія – на 238%;

Литві – на 194%.



Як в Європі змінювалися ціни у період з 2010 по 2025 роки / Дані Євростату

У ще дев'яти країнах ціни подвоїлися або зросли більш ніж удвічі: Латвія – на 154%, Чехія – на 147%, Португалія – на 130%, Болгарія – на 125%, Австрія – на 113%, Люксембург і Польща – на 102%, Словаччина – 100%.

Єдиною країною, де вартість житла знизилась, стала Італія – на 4%.

Оренда квартир

Оренда житла зросла в усіх країнах ЄС, окрім однієї. Найвищі темпи зростання зафіксовані в:

Естонії – на 220%;

Литві – на 184%;

Угорщині – на 124%;

Ірландії – на 115%.



Зміни вартості житла та його оренди у конкретних країнах /Дані Євростату

Єдиною країною, де оренда подешевшала, є Греція. ціни впали на 11%.