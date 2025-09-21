Иногда древнейшим сохранившимся зданием в Украине называют Софийский собор в Киеве. И хотя его начали строить раньше всех, этот процесс длился долго и быстрее все же завершили другой собор – в Чернигове. Если же говорить о самой старой хате Украины, то ею считают полесскую хату из села Самары, что на Волыни.

Подробнее об истории Софийского и Спасо-Преображенского соборов, а также деревянной церкви с Волыни рассказывает

Что известно об истории Софийского собора?

Согласно информации на сайте электронной библиотеки Института истории Украины Национальной академии наук Украины, Софийский собор в Киеве является одним из древнейших – один из древнейших и лучше всего сохранившихся памятников архитектуры Киевской Руси, наряду со Спасским собором в Чернигове.

Посвященный Премудрости Божьей, собор возведен при княжении Ярослава Мудрого в рамках масштабного развития Киева как митрополичий храм. Точная дата строительства неизвестна. В "Повести временных лет" под 1037 годом упоминается основание собора – исследователи трактуют это или как начало, или как завершение строительства.

Первоначально собор был пятинефным (разделен пятью вытянутыми в длину помещениями, отделенными колоннами или столбами), с восточными апсидами (выступлениями здания, в основном полукруглыми в плане, перекрытыми полукуполом или замкнутым полусводом). Сооружение окружено двумя галереями: внутренняя – двухэтажная, внешняя – с аркбутанами. Центральную часть накрывали 13 куполов, другие помещения – полуциркульные своды. Крыша была свинцовой.

Интерьер организован вокруг пространства под главным куполом (высота – 29 метров). С западной стороны были хоры с двумя лестничными башнями. Собор построен из плинфы и камня, оштукатуренные фасады украшены нишами, интерьеры – мозаиками и фресками.

Мозаики занимали примерно 640 квадратных метров (сохранилось 260 квадратных метров). Центральное изображение – Христос-Пантократор. В парусах – евангелисты (сохранено Марка и фрагменты еще двух), апостолы (частично Павел), архангелы (один), 40 мучеников Севастийских (уцелело 15). На столбах – "Благовещение", в апсиде – большая Оранта (6 метров), ниже – сцены "Евхаристии" и "Святительского чина".



Софийский собор снаружи / Фото Depositphotos

Фрески охватывали около 3 000 квадратных метров: библейские сцены, святые, а также светские сюжеты – портрет семьи Ярослава Мудрого, сцены с императорского двора (ипподром, актеры, музыканты), размещены в башнях.

После монголо-татарского нашествия Софийский собор оставался митрополичьим храмом, но из-за упадка и отсутствия митрополитов в Киеве с 1300 года его состояние ухудшилось. В 1596 году, после Брестской унии, собор перешел к униатской церкви.

В 1633 году митрополит Петр Могила вернул храм православным, основал монастырь и начал восстановление: возвел иконостас и алтари в галереях. Вид собора известен из рисунков и описаний того времени.

Самая большая перестройка состоялась в 1688 – 1695 годах при участии царей и гетмана Мазепы. После пожара 1697 года восстановили западную часть, старые мозаики и фрески забелили. Впоследствии создали новую барочную живопись, а тогда возвели трехъярусный иконостас (сохранился нижний ярус). В 1843 – 1853 годах, после открытия фресок, начали реставрацию. Их исследовали, но впоследствии зарисовали масляной краской – по одобрению императора Николая I.

Софийский собор внутри / Фото Depositphotos

Современный вид Софийский собор приобрел в 1882 – 1889 годах под руководством Владимира Николаева.

С 11 до 19 века собор служил усыпальницей. В северной галерее размещен саркофаг Ярослава Мудрого. Также здесь были похоронены еще четыре князя из его рода и киевские митрополиты.

В октябре 1921 года в соборе провозгласили создание Украинской автокефальной православной церкви. После ее ликвидации и прекращения богослужений там основали архитектурно-исторический заповедник.

Что известно о Спасо-Преображенском соборе в Чернигове?

Спасский собор в Чернигове (Спасо-Преображенский), как пишут на сайте электронной библиотеки, один из древнейших сохранившихся каменных храмов Киевской Руси, рядом с Софийским собором в Киеве.

Заложен в центре черниговского детинца князем Мстиславом Владимировичем. На время его смерти (1036 год) стены храма достигали 4 метров. Сооружение завершили к середине 11 века. С момента основания Черниговской епархии до 1919 года собор был кафедральным храмом. В нем похоронили князей (в частности Мстислава, Святослава Ярославича, Игоря Ольговича) и церковных деятелей (митрополита Константина I, Лазаря Барановича и т.д.).



Спасо-Преображенский собор в Чернигове снаружи / Фото "Чернигов древний"

Храм почти полностью сохранился. Это трехнефный, триапсидный, четырехстолпный крещато-баневый собор с нартексом и пятью куполами. Храм построили из камня и плинфы. В декоре использованы овручский розовый шифер (карнизы, парапеты) и белый византийский мрамор (колонны). Пол был шиферным с мозаичной инкрустацией. Фасады украшены полуколонками, нишами и кирпичными орнаментами. З фресок 11 века сохранились лишь фрагменты.

Из пристроек уцелела лишь круглая лестничная башня с севера, ведущая на хоры. Другие (двухэтажный храм, две часовни, притвор) известны из археологических раскопок.

Собор продолжал функционировать после монголо-татарского нашествия. В 16 – 17 веках подвергался ремонтам. После реконструкции 1675 года приобрел барочный декор. После пожара 1750 года изменили формы куполов, достроили вторую башню, возвели тамбуры, создали новый иконостас и выполнили интерьерные росписи, частично закрыли фрески 11 века.

Храм действовал до 1926 года, впоследствии – в составе Черниговского архитектурно-исторического заповедника (теперь – национальный заповедник "Чернигов древний").



Спасо-Преображенский собор в Чернигове внутри / Фото "Украина Инкогнита"

Что известно о самой старой хате в Украине?

По информации на сайте Национального музея народной архитектуры и быта Украины, дом из полесского села Самары – уникальный образец традиционного жилья, древнейший среди сохранившихся не только в Украине, но и за ее пределами. По словам последнего владельца Дементия Баранчука, здание в конце 19 века перенес его отец из села на хутор Верестя.

На тыльной стене интерьера нашли дату – 1587 год, что свидетельствует о сооружении дома еще во времена Речи Посполитой. Когда ее обнаружили ученые, она уже использовалась как хозяйственное помещение. Сначала крыша была деревянной, впоследствии ее заменили соломенной. При установке дома в музее частично восстановили двери и окна.

Построенная из расколотых сосновых плах на смолистых основаниях, хата собрана без гвоздей – только с помощью топора и долота. Крыша двускатная, на стропилах, с фигурными "коньками" на фронтонах.

Это однодольное жилище, без сеней. Двери – архаичные, на бегунке. Окна – волоковые: два заслонялись рамами из 12 окон, покутное – доской. В главной стене – кагла для выпускания дыма. Вдоль дома на верхних венцах – сволок с вырезанным крестом.

В доме сохранился остаток древнего дымохода. Печь – курная, с деревянной основой и глинобитным верхом. В доме были скамьи, примост для сна, плетеная колыбель, бодня (деревянная низкая бочка с возрастом и висячим замком), служившая и столом, и сундуком. Также была сложная система жердей-гряд – на них сушили пряжу, сено, дрова, одежда или хранили продукты.



Самый старый дом в Украине / Фото из фейсбука Historstore

Что известно о других старейших зданиях в городах Украины?

Самым старым жилым домом в Киеве считают дом купцов Нечаевых на Контрактовой площади, 7. Его история началась в 1760 году. Здание сохранилось до наших дней.

Древнейший жилой дом Луцка расположен на улице Кафедральной. Это архитектурный памятник 16 века, возведенный бискупом Андреем Фальчевским. Здание сохранилось в своем первоначальном назначении – как жилой дом с двумя этажами и подвалом.

В 1862 году купец Гершко Маранц возвел на улице Каменецкой в Хмельницком жилой дом – он старейший из тех, сохранившихся в городе до наших дней. Маранц был известным торговцем и благотворителем: активно поддерживал еврейскую общину и бесплатно предоставлял жилье местному раввину.