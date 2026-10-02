60 тысяч жилищных сертификатов ожидают выплат: сколько получат в 2026 году

Более 60 тысяч жилищных сертификатов в Украине до сих пор остаются без финансирования. В то же время у государства уже есть определенные средства на программу "еВосстановление" и помощь ВПЛ, поэтому известно, сколько заявок реально удастся удовлетворить.

Сколько средств выделено на программу "еВосстановление", жилищные сертификаты и ваучеры для ВПЛ

Украина ищет дополнительные средства на восстановление поврежденного жилья и помощь людям, лишившимся своих домов. Финансирование этих программ уже обсуждалось с более чем 40 представителями посольств, международных организаций и финансовых учреждений, пишет Минрегион.

На ремонт поврежденных домов и квартир в рамках программы "еВосстановление" ожидается 112,5 миллиона евро. Окончательное решение по этой сумме должен одобрить Всемирный банк, а привлечь средства планируется через гарантийный механизм ЕС/UIF. Эти средства предназначены именно для ремонта жилья и не касаются выплат по жилищным сертификатам.

На сами жилищные сертификаты предусмотрено еще 100 миллионов евро в рамках проекта HOME, который реализуется при поддержке Банка развития Совета Европы. В 2026 году этой суммы должно хватить примерно на 3 600 сертификатов. В то же время без финансирования до сих пор остаются более 60 тысяч сертификатов, поэтому для программы ищут новые источники средств.

Жилищные ваучеры предусмотрены для ВПЛ, покинувших жилье на временно оккупированных территориях. До конца 2026 года на них ожидается 80 миллионов евро. На эти средства можно будет профинансировать более 2 тысяч ваучеров, хотя местные комиссии уже одобрили около 36 804 заявок, которые пока не обеспечены финансированием.

На первом этапе жилищные ваучеры доступны ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Для дальнейшего финансирования программы и других жилищных выплат Украина рассчитывает на дополнительную поддержку международных партнеров.

Напомним, в Украине действует программа жилищных ваучеров для ВПЛ на 2 миллиона гривен. Подать заявку могут, в частности, участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, имеющие статус ВПЛ и зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории.