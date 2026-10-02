Скільки коштів передбачили на "єВідновлення", житлові сертифікати та ваучери для ВПО

Україна шукає додаткові гроші на відновлення пошкодженого житла та допомогу людям, які втратили свої домівки. Фінансування цих програм уже обговорювали з понад 40 представниками посольств, міжнародних організацій і фінансових установ, пише Мінрегіон.

На ремонт пошкоджених будинків і квартир за "єВідновленням" очікують 112,5 мільйона євро. Остаточне рішення щодо цієї суми має схвалити Світовий банк, а залучити гроші планують через гарантійний механізм ЄС/UIF. Ці кошти призначені саме для ремонту житла і не стосуються виплат за житловими сертифікатами.

На самі житлові сертифікати передбачено ще 100 мільйонів євро в межах проєкту HOME, який реалізують за підтримки Банку розвитку Ради Європи. У 2026 році цієї суми має вистачити приблизно на 3 600 сертифікатів. Водночас без фінансування досі залишаються понад 60 тисяч сертифікатів, тому для програми шукають нові джерела коштів.

Житлові ваучери передбачені для ВПО, які залишили житло на тимчасово окупованих територіях. До кінця 2026 року на них очікують 80 мільйонів євро. За ці гроші можна буде профінансувати понад 2 тисячі ваучерів, хоча місцеві комісії вже схвалили близько 36 804 заявок, які ще не забезпечені коштами.

На першому етапі житлові ваучери доступні ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Для подальшого фінансування програми та інших житлових виплат Україна розраховує на додаткову підтримку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, в Україні діє програма житлових ваучерів для ВПО на 2 мільйони гривень. Подати заяву можуть, зокрема, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО і зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території.