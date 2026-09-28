Дешево не всегда означает, что найти легко: где в ЕС найдоступнейшая аренда жилья

Стоимость аренды жилья в ЕС различается более чем в четыре раза в зависимости от страны. В самых дешевых странах квартира стоит около 450 евро в месяц, тогда как в самых дорогих – почти 2 тысячи.

Где в ЕС дешевле всего снять жилье

По данным MoveMap EU, дешевле всего снимать жилье среди стран ЕС в Болгарии. Для сравнения брали ориентировочную месячную стоимость аренды скромного жилья с одной спальней в среднем по стране. В столицах и больших городах фактические цены могут быть выше.

Дешевле всего аренда обходится в:

Болгарии – около 450 евро в месяц;

Румынии – 500 евро;

Хорватии – 550 евро;

Греции – 550 евро;

Венгрии – 600 евро.

Среди самых дорогих стран:

Люксембург – 1 900 евро;

Ирландия – 1 700 евро;

Нидерланды – 1 500 евро;

Дания – 1 200 евро;

Германия и Швеция – по 1 100 евро.

Разница между Болгарией и Люксембургом превышает четыре раза. В то же время более низкая цена еще не означает, что найти свободную квартиру будет просто.

В каких странах найти квартиру сложнее всего

Отдельно оценивали давление на рынок жилья – соотношение спроса и предложения и конкуренцию между арендаторами. Чем ниже значение, тем относительно проще найти жилье.

В Болгарии оно составляет 45, в Румынии – 48. Значительно сложнее ситуация в Португалии – 80, Нидерландах – 90 и Ирландии – 92. Поэтому даже при относительно доступной аренде найти квартиру может быть непросто, особенно в больших и популярных городах.

Отличается и общая стоимость жизни. Самые низкие показатели у Болгарии – 40, Румынии – 42 и Польши – 45. В Люксембурге он достигает 88, в Дании – 82, а в Нидерландах и Ирландии – по 80. В то же время в больших и популярных городах конкуренция за жилье выше, поэтому за пределами центра или в другом городе найти квартиру может быть проще.

Напомним, в августе 2026 года средняя стоимость аренды жилья в Испании составляла 15,1 евро за квадратный метр. Дешевле всего среди столиц провинций жилье можно было арендовать в Хаэне и Касересе – по 8,3 евро за квадратный метр.