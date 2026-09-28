Де в ЄС найдешевше орендувати житло

За даними MoveMap EU, найдешевше орендувати житло серед країн ЄС у Болгарії. Для порівняння брали орієнтовну місячну вартість оренди скромного житла з однією спальнею в середньому по країні. У столицях і великих містах фактичні ціни можуть бути вищими.

Найдешевше оренда коштує у:

Болгарії – близько 450 євро на місяць;

Румунії – 500 євро;

Хорватії – 550 євро;

Греції – 550 євро;

Угорщині – 600 євро.

Серед найдорожчих країн:

Люксембург – 1 900 євро;

Ірландія – 1 700 євро;

Нідерланди – 1 500 євро;

Данія – 1 200 євро;

Німеччина та Швеція – по 1 100 євро.

Різниця між Болгарією та Люксембургом є більшою, ніж у чотири рази. Водночас нижча ціна ще не означає, що знайти вільну квартиру буде просто.

У яких країнах квартиру знайти найскладніше

Окремо оцінювали тиск на ринок житла – співвідношення попиту і пропозиції та конкуренцію між орендарями. Що нижче значення, тим відносно простіше знайти житло.

У Болгарії воно становить 45, у Румунії – 48. Значно складніша ситуація у Португалії – 80, Нідерландах – 90 та Ірландії – 92. Тому навіть за відносно доступної оренди знайти квартиру може бути непросто, особливо у великих і популярних містах.

Відрізняється і загальна вартість життя. Найнижчі значення мають Болгарія – 40, Румунія – 42 та Польща – 45. У Люксембурзі воно сягає 88, у Данії – 82, а в Нідерландах та Ірландії – по 80. Водночас у великих і популярних містах конкуренція за житло вища, тому за межами центру або в іншому місті знайти квартиру може бути простіше.

Нагадаємо, у серпні 2026 року середня вартість оренди житла в Іспанії становила 15,1 євро за квадратний метр. Найдешевше серед столиць провінцій житло можна було орендувати у Хаені та Касересі – по 8,3 євро за квадратний метр.