Де в Іспанії найдоступніше орендувати квартиру

У серпні 2026 року середня вартість оренди житла в Іспанії становила 15,1 євро за квадратний метр на місяць. За рік цей показник зріс на 5,8%, однак різниця між окремими містами залишається значною, пише Idealista.

Серед столиць провінцій найдоступнішими виявилися Хаен і Касерес, де оренда коштувала в середньому 8,3 євро за квадратний метр. Це майже вдвічі менше, ніж середній показник по країні, і значно нижче, ніж у найбільших містах.

Для порівняння, у Мадриді оренда в середньому коштувала 23,3 євро за квадратний метр, у Барселоні – 20,2 євро, а в Пальмі – 19,3 євро. У Хаені та Касересі квадратний метр оренди коштував майже на 15 євро дешевше, ніж у Мадриді.

Скільки коштує оренда житла у Валенсії

Валенсія не належить до найдешевших міст Іспанії, проте серед великих міст житло тут орендувати дешевше, ніж у Мадриді та Барселоні. У серпні середня ставка у Валенсії становила 16,3 євро за квадратний метр, а за рік оренда подорожчала на 3,5%.

Водночас ціни помітно відрізняються залежно від району. Серед наведених районів найдоступнішим був Patraix, де оренда коштувала в середньому 13,6 євро за квадратний метр, а за рік ставка зросла на 5,2%.

У Jesús середня ціна становила 14,1 євро за квадратний метр, а в L'Olivereta – 14,3 євро. В обох районах ставка була нижчою за середні 16,3 євро за квадратний метр у Валенсії.

Значно дорожчим був L'Eixample, де оренда сягнула 18,4 євро за квадратний метр. Для цього району серпнева ставка стала історичним максимумом, а різниця з Patraix становила майже 5 євро за квадратний метр на місяць.

Нагадаємо, українка, яка живе в Іспанії понад два роки, розповіла про особливості оренди житла у країні. Зокрема, вона пояснила, які документи можуть вимагати власники квартир і на що варто звернути увагу під час пошуку житла.