Не похоже на особняк голливудской звезды: как выглядит дом Энн Хэтэуэй в Калифорнии

Энн Хэтэуэй живет в доме, который больше напоминает европейское шале, чем особняк голливудской звезды. Однако за его сдержанным внешним видом скрывается довольно неожиданный интерьер.

Где живет Энн Хэтэуэй и как выглядит ее дом

Дом актрисы расположен в городе Охай, штат Калифорния. Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман приобрели его в 2014 году примерно за 3,6 миллиона долларов. Вместе с недвижимостью супруги купили и соседний земельный участок, пишет Architectural Digest.

Площадь дома составляет около 316 квадратных метров. На момент покупки в нем было четыре спальни и четыре ванные комнаты. По стилю дом напоминает швейцарское шале, а в его оформлении много дерева и камня.

Загородный дом Энн Хэтэуэй / Фото Architectural Digest

Впрочем, внутри дом гораздо ярче, чем можно ожидать от такого фасада. Здесь сочетаются винтажная мебель, насыщенные цвета, необычный текстиль и предметы из разных эпох. При этом отдельные комнаты имеют совершенно разное настроение.

Одно из самых интересных помещений – просторная музыкальная комната, которая когда-то была танцевальным залом. Здесь поставили пианино, много мягкой мебели и блестящий стол, а под потолком подвесили диско-шар начала XX века из турецкого спа. Комнату задумывали как место, где могут собираться близкие и играть друзья-музыканты.

Не менее эффектной получилась главная спальня. Ее стены окрасили в розовый цвет, а кровать изготовили специально для этой комнаты. Персиковые и бордовые оттенки появились и в других частях дома. Некоторые цветовые решения дизайнеров даже вдохновили любимая рубашка Gucci и знаменитый желтый образ Рианны с Met Gala 2015 года.

Интерьер дома Энн Хэтэуэй / Фото Architectural Digest

Кухня, напротив, оформлена в более спокойных голубых и светло-зеленых оттенках. Посередине стоит длинный узкий остров, над которым висят винтажные медные светильники. Рядом обустроили зону для завтраков с декоративными обоями и деревянными стульями итальянского дизайнера Карло ди Карли.

В других комнатах можно увидеть деревянные панели, открытые балки, винтажные ковры и мебель. Рядом с домом также есть терраса с камином, где обустроена отдельная зона для отдыха.

Интерьер дома Энн Хэтэуэй / Фото Architectural Digest

Над оформлением дома работала дизайнер Памела Шамшири из Studio Shamshiri. Она отталкивалась от альпийской архитектуры дома, но не пыталась воссоздать какой-то один исторический стиль. Вместо этого интерьер сделали более ярким и индивидуальным, сохранив характер старого шале.

Сам дом имеет более чем столетнюю историю. Он был построен в 1906 году по проекту архитекторов Майрона Ганта и Элмера Грея, однако в 1917 году здание сгорело, после чего его восстановили. Изначально дом использовался как охотничий домик и место для зимнего отдыха.