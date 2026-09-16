Дом у океана с баром в бассейне: как выглядит дом Сидни Свини во Флориде

У Сидни Свини во Флориде есть дом у океана, который больше напоминает частный курорт, чем обычное жилье. Внутри есть винный погреб на сотни бутылок и большой аквариум, а возле дома – бассейн с баром прямо в воде.

Как выглядит дом Сидни Свини во Флориде

Дом расположен недалеко от Ки-Уэста, прямо у океана. Сидни Свини приобрела его в 2024 году примерно за 13,5 миллиона долларов, пишет Archidust.

Площадь дома составляет около 717 квадратных метров. Внутри обустроены 6 спален и 8 ванных комнат. Просторные жилые зоны дополняют терраса и другие открытые площадки, ведущие к бассейну и побережью.

Особое внимание привлекает оснащение самого дома. Здесь есть большая кухня, домашний тренажерный зал и игровая комната. Для вина обустроили отдельное помещение, где можно хранить около 520 бутылок. Еще одна необычная деталь – аквариум объемом 1 250 литров.

Дом Сидни Свини во Флориде / Фото Archidust

Одной из главных зон отдыха стал большой инфинити-бассейн. Прямо в воде оборудован бар, к которому можно подплыть, не выходя из бассейна. Рядом расположена спа-зона, поэтому эта часть территории фактически выполняет роль отдельного пространства для отдыха.

Сзади дома находится просторная открытая терраса, а территорию вокруг окружают высокие пальмы. Вместе с бассейном и спа она образует большую зону под открытым небом, а близость океана делает воду главной частью пейзажа вокруг поместья.

Дом имеет непосредственный выход к побережью. На территории, вероятно, также обустроен частный спуск для лодок, что позволяет использовать расположение у океана не только ради вида.

Напомним, Том Холланд и Зендея живут в доме XIX века в Лондоне, который актер приобрел в 2018 году. После нескольких лет реконструкции в нем обустроили шесть спален, домашний кинотеатр и спортзал.