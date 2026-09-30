Хейли Бибер показала гостиную в своем особняке в Лос-Анджелесе: как она выглядит

Хейли Бибер показала гостиную в своем доме в Лос-Анджелесе, который супруги приобрели за 25,8 миллиона долларов. Почти вся комната оформлена в кремовых и бежевых оттенках.

Как выглядит гостиная в доме Хейли Бибер

Хейли Бибер опубликовала фото из гостиной, на котором она позирует вместе с Джеком Блюзом. В комнате почти нет ярких цветов: мебель и стены оформлены в кремовых и бежевых тонах. При этом интерьер не выглядит однообразным благодаря сочетанию различных материалов и фактур, пишет Homes & Gardens.

Самый заметный предмет в гостиной – диван Dune Sofa французского дизайнера Пьера Полена. Эта модель была создана в 1970 году. Диван состоит из отдельных секций и имеет округлые формы, которые особенно заметны на фоне спокойной цветовой гаммы.

Рядом с диваном стоит небольшой круглый столик из травертина. В этой же части комнаты разместили кремовое кресло с фактурной обивкой. Травертин и фактурная обивка добавляют интерьеру деталей, хотя общая палитра остается светлой.

Стены покрыты известковым покрытием с эффектом limewash, благодаря которому на поверхности заметны легкие переходы цвета. Пол также светлый, поэтому резких контрастов в комнате почти нет. Естественное освещение подчеркивает фактуру стен, обивки и травертина и делает кремовые оттенки теплее.

Дом расположен в Beverly Park в Лос-Анджелесе. Джастин и Хейли Бибер приобрели его в 2020 году за 25,8 миллиона долларов. Площадь дома – около 1 035 квадратных метров, в нем семь спален и десять ванных комнат.

Земельный участок занимает примерно 2,5 акра, то есть около гектара. В доме также оборудовали домашний кинотеатр и тренажерный зал, а на территории есть бассейн и теннисный корт.

Напомним, недавно Анджелина Джоли продала свое поместье в Лос-Анджелесе за 24,75 миллиона долларов. Особняк построили еще в 1913 году, а впоследствии его территорию расширили за счет соседнего дома, где раньше жил Чарли Чаплин.