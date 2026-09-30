Як виглядає вітальня у будинку Хейлі Бібер

Хейлі Бібер опублікувала фото з вітальні, на якому вона позує разом із сином Джеком Блюзом. У кімнаті майже немає яскравих кольорів: меблі та стіни оформили у кремових і бежевих тонах. Водночас інтер'єр не виглядає одноманітним завдяки поєднанню різних матеріалів і фактур, пише Homes & Gardens.

Найпомітніший предмет у вітальні – Dune Sofa французького дизайнера П'єра Полена. Цю модель створили у 1970 році. Диван складається з окремих секцій і має округлі форми, які особливо помітні на тлі спокійної колірної гами.

Поруч із диваном стоїть невеликий круглий столик із травертину. У цій самій частині кімнати розмістили кремове крісло з фактурною оббивкою. Травертин і фактурна оббивка додають інтер'єру деталей, хоча загальна палітра залишається світлою.

Стіни вкриті вапняним покриттям з ефектом limewash, завдяки якому на поверхні помітні легкі переходи кольору. Підлога також світла, тому різких контрастів у кімнаті майже немає. Природне освітлення підкреслює фактуру стін, оббивки та травертину й робить кремові відтінки теплішими.

Будинок розташований у Beverly Park у Лос-Анджелесі. Джастін і Хейлі Бібер придбали його у 2020 році за 25,8 мільйона доларів. Площа будинку – близько 1 035 квадратних метрів, у ньому є сім спалень і десять ванних кімнат.

Земельна ділянка займає приблизно 2,5 акра, тобто близько гектара. У будинку також облаштували домашній кінотеатр і спортзал, а на території є басейн і тенісний корт.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі продала свій маєток у Лос-Анджелесі за 24,75 мільйона доларів. Особняк збудували ще у 1913 році, а згодом його територію розширили завдяки сусідньому будинку, де раніше жив Чарлі Чаплін.