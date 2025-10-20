Во Львове выбрали проект храма Рождества Христова: как будет выглядеть новое сакральное сооружение
- Во Львове выбрали проект храма Рождества Христова, созданный архитектурной мастерской "Симметрия", который сочетает традиции и современность.
- Храм будет иметь подземную трапезную для укрытия, экологические решения, а территория будет включать часовню, колокольню и учебный класс.
Во Львове объявили результаты Всеукраинского открытого архитектурного конкурса на проект храма Рождества Христова. Жюри определили, что лучшей работой был проект архитектурной мастерской "Симметрия", которая сочетает духовность и современность.
Учитывая ситуацию в стране, архитекторы решили сделать трапезную под землей, что сможет служить укрытием, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Каким будет новый храм Рождества Христова во Львове?
Концепция сооружения основывается на образе яскини – места рождения Иисуса Христа. Архитекторы соединили природные формы, присущие украинской деревянной сакральной традиции, с современными материалами и конструктивными решениями.
Храм спроектирован в соответствии с церковными канонами: алтарь будет расположен на востоке, главный вход – с запада, а вокруг сооружения можно будет пройти процессией. Внутри предусмотрено место для вертепа, что будет освещаться естественным светом.
Визуализация интерьера храма / Львовский городской совет
В подземной части обустроят трапезную, которая будет выполнять также функцию укрытия, санузлы и лифт для людей с инвалидностью. На территории комплекса запланированы часовня, колокольня и учебный класс, что превратит двор в открытое пространство для жителей района.
Проект предусматривает экологические решения – сбор дождевой воды, естественное очищение почв и водопроницаемые покрытия. Это поможет сохранить окружающую среду и гармонично вписать храм в городское пространство.
Визуализация двора храма / Львовский городской совет
Новый храм Рождества Христова станет не только местом молитвы, но и пространством для встреч, обучения и культурных мероприятий. Двор с часовней, колокольней и учебным классом открыт для жителей района, а экологические решения помогут гармонично вписать сооружение в городской ландшафт. Архитекторы и священники уверены, что храм станет центром духовной, культурной и социальной жизни местной общины.
Сначала проект-победитель показался мне интересным и необычным, но не настолько увлекательным. Но когда началось обсуждение – с аргументами, профессиональными комментариями архитекторов и членов жюри – я увидел в нем гораздо больше,
– рассказал священник Владимир Ольшанецкий.
Кто такой Владимир Ольшанецкий?
По данным Львовской архиепархии, отец Владимир Ольшанецкий – украинский священник, администратор прихода Всех Святых Украинского Народа во Львове
Он активно работал над развитием прихода, организуя летние лагеря, молодежные сообщества и социальные инициативы. Приход под его руководством стал примером живой общины, где каждый мог найти поддержку и духовное развитие.
Обратите внимание! Настоятелем будущего храма станет отец Владимир Ольшанецкий, который также входил в состав жюри конкурса и поддержал победный проект. Священник известен во Львове как настоятель храма Всех Святых украинского народа, где служит с 2004 года. Он подчеркивает, что цель современной Церкви – не только духовное служение, но и активная работа с обществом через образовательные и социальные инициативы.
Подобные архитектурные конкурсы во Львове проходят регулярно – недавно выбирали лучшие концепции храмов на Сыхове и Левандовке. Архитекторы отмечают, что современные сакральные сооружения должны сочетать духовную, культурную и социальную миссию, становясь центрами общины.
Что известно о других сакральных зданиях Львова?
- Одна из самых известных, Церковь Святого Николая считается древнейшей сакральным сооружением Львова. Она была возведена в честь основания города.
- В 1292 году князь Лев предоставил ей грамоту, закреплявшую право вечного пользования земельным участком. Существует версия, что храм служил семейной усыпальницей и придворной церковью галицко-волынских князей.