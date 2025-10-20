Во Львове объявили результаты Всеукраинского открытого архитектурного конкурса на проект храма Рождества Христова. Жюри определили, что лучшей работой был проект архитектурной мастерской "Симметрия", которая сочетает духовность и современность.

Учитывая ситуацию в стране, архитекторы решили сделать трапезную под землей, что сможет служить укрытием, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также Цена – 20 тысяч долларов: магазин продает дом, который можно установить за час

Каким будет новый храм Рождества Христова во Львове?

Концепция сооружения основывается на образе яскини – места рождения Иисуса Христа. Архитекторы соединили природные формы, присущие украинской деревянной сакральной традиции, с современными материалами и конструктивными решениями.

Храм спроектирован в соответствии с церковными канонами: алтарь будет расположен на востоке, главный вход – с запада, а вокруг сооружения можно будет пройти процессией. Внутри предусмотрено место для вертепа, что будет освещаться естественным светом.

Визуализация интерьера храма / Львовский городской совет

В подземной части обустроят трапезную, которая будет выполнять также функцию укрытия, санузлы и лифт для людей с инвалидностью. На территории комплекса запланированы часовня, колокольня и учебный класс, что превратит двор в открытое пространство для жителей района.

Проект предусматривает экологические решения – сбор дождевой воды, естественное очищение почв и водопроницаемые покрытия. Это поможет сохранить окружающую среду и гармонично вписать храм в городское пространство.

Визуализация двора храма / Львовский городской совет

Новый храм Рождества Христова станет не только местом молитвы, но и пространством для встреч, обучения и культурных мероприятий. Двор с часовней, колокольней и учебным классом открыт для жителей района, а экологические решения помогут гармонично вписать сооружение в городской ландшафт. Архитекторы и священники уверены, что храм станет центром духовной, культурной и социальной жизни местной общины.

Сначала проект-победитель показался мне интересным и необычным, но не настолько увлекательным. Но когда началось обсуждение – с аргументами, профессиональными комментариями архитекторов и членов жюри – я увидел в нем гораздо больше,

– рассказал священник Владимир Ольшанецкий.

Кто такой Владимир Ольшанецкий?

По данным Львовской архиепархии, отец Владимир Ольшанецкий – украинский священник, администратор прихода Всех Святых Украинского Народа во Львове

Он активно работал над развитием прихода, организуя летние лагеря, молодежные сообщества и социальные инициативы. Приход под его руководством стал примером живой общины, где каждый мог найти поддержку и духовное развитие.

Обратите внимание! Настоятелем будущего храма станет отец Владимир Ольшанецкий, который также входил в состав жюри конкурса и поддержал победный проект. Священник известен во Львове как настоятель храма Всех Святых украинского народа, где служит с 2004 года. Он подчеркивает, что цель современной Церкви – не только духовное служение, но и активная работа с обществом через образовательные и социальные инициативы.

Подобные архитектурные конкурсы во Львове проходят регулярно – недавно выбирали лучшие концепции храмов на Сыхове и Левандовке. Архитекторы отмечают, что современные сакральные сооружения должны сочетать духовную, культурную и социальную миссию, становясь центрами общины.

Что известно о других сакральных зданиях Львова?