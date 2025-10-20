У Львові оголосили результати Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на проєкт храму Різдва Христового. Журі визначили, що найкращою роботою був проєкт архітектурної майстерні "Симетрія", яка поєднує духовність і сучасність.

Зважаючи на ситуацію в країні, архітектори вирішили зробити трапезну під землею, що зможе слугувати укриттям, пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Яким буде новий храм Різдва Христового у Львові?

Концепція споруди ґрунтується на образі яскині – місця народження Ісуса Христа. Архітектори поєднали природні форми, притаманні українській дерев’яній сакральній традиції, із сучасними матеріалами та конструктивними рішеннями.

Храм спроєктований відповідно до церковних канонів: вівтар буде розташований на сході, головний вхід – із заходу, а навколо споруди можна буде пройти процесією. Усередині передбачене місце для вертепу, що освітлюватиметься природним світлом.

Візуалізація інтер'єру храму / Львівська міська рада

У підземній частині облаштують трапезну, що виконуватиме також функцію укриття, санвузли та ліфт для людей з інвалідністю. На території комплексу заплановані каплиця, дзвіниця та навчальний клас, що перетворить подвір’я на відкритий простір для мешканців району.

Проєкт передбачає екологічні рішення – збір дощової води, природне очищення ґрунтів і водопроникні покриття. Це допоможе зберегти довкілля та гармонійно вписати храм у міський простір.

Візуалізація двору храму / Львівська міська рада

Новий храм Різдва Христового стане не лише місцем молитви, а й простором для зустрічей, навчання і культурних заходів. Подвір’я з каплицею, дзвіницею та навчальним класом відкрито для мешканців району, а екологічні рішення допоможуть гармонійно вписати споруду у міський ландшафт. Архітектори й священники впевнені, що храм стане центром духовного, культурного та соціального життя місцевої громади.

Спершу проєкт-переможець видався мені цікавим і незвичним, але не настільки захопливим. Та коли почалося обговорення – з аргументами, професійними коментарями архітекторів і членів журі – я побачив у ньому набагато більше,

– розповів священник Володимир Ольшанецький.

Хто такий Володимир Ольшанецький?

За даними Львівської Архиєпархії, отець Володимир Ольшанецький – український священник, адміністратор парафії Всіх Святих Українського Народу у Львові

Він активно працював над розвитком парафії, організовуючи літні табори, молодіжні спільноти та соціальні ініціативи. Парафія під його керівництвом стала прикладом живої спільноти, де кожен міг знайти підтримку та духовний розвиток.

Зверніть увагу! Настоятелем майбутнього храму стане отець Володимир Ольшанецький, який також входив до складу журі конкурсу й підтримав переможний проєкт. Священник відомий у Львові як парох храму Всіх Святих українського народу, де служить із 2004 року. Він підкреслює, що мета сучасної Церкви – не лише духовне служіння, а й активна робота з громадою через освітні та соціальні ініціативи.

Подібні архітектурні конкурси у Львові відбуваються регулярно – нещодавно обирали найкращі концепції храмів на Сихові та Левандівці. Архітектори наголошують, що сучасні сакральні споруди мають поєднувати духовну, культурну та соціальну місію, стаючи осередками громади.

Що відомо про інші сакральні будівлі Львова?