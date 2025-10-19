Детальніше про будинок, який нагадує оригамі, 24 Канал розповідає з посиланням на Better Homes and Gardens.

Що є в будинку, який продають на Amazon?

У плануванні – три затишні спальні, світла вітальня зона, повністю обладнана кухня з просторою стільницею та ванна кімната зі скляною душовою кабіною. Великі вікна забезпечують доступ природного світла, зменшуючи потребу в освітленні.

Загальна площа будинку – приблизно 400 квадратних футів (майже 122 квадратних метри), але завдяки вдалій організації простору будинок не здається тісним. Коштує він всього 20 тисяч доларів.

Як будували будівлю?

Невеликий за розміром, проте неймовірно міцний, цей котедж побудований на посиленому каркасі та створений з матеріалів, стійких до різних погодних умов, корозії, пожеж і навіть землетрусів.

У конструкції продумано все до дрібниць: ефективний водонагрівач, глибока мийка на кухні, мармурові елементи у ванній – усе це створює відчуття домашнього затишку. Надійна тепло- та звукоізоляція забезпечує комфорт у будь-яку пору року.



Такий вигляд має будинок / Колаж Amazon

Будинок може стати чудовим рішенням як для гостьового простору, так і для домашнього офісу або студії. А ще – це спосіб жити простіше та екологічніше.

Як зібрати будинок?

Процес збирання будинку надзвичайно простий. Виробник запевняє, що для встановлення потрібно лише п'ять кроків та одна година. А завдяки великій кількості відкритого простору на стінах, можливості для декорування майже безмежні.

Цікаво, що наразі версія з трьома спальнями коштує навіть менше, ніж двокімнатна модель.

Зауважимо, мінібудинки вже давно не просто тренд у соцмережах. Як пише Today's Homeowner, у США зараз понад 10 тисяч таких осель, і прогнозується, що до 2033 року цей ринок сягне позначки в 30 мільярдів доларів. Середня ціна будинків – від 30 до 60 тисяч доларів. Тенденція свідчить про те, що мінімалізм і розумне споживання стають нормою.

Що відомо про досвід купівлі таких будинків?

Раніше американець придбав на Amazon розкладний будинок за 39 тисяч доларів і був приємно вражений його міцністю та сучасним виглядом. Разом з друзями чоловік розпакував будинок, що у складеному вигляді нагадував коробку. Щоб зробити його житловим, потрібно було розгорнути два бокові модулі.

Житло прибуло вже з меблями: диваном, двоярусним ліжком, телевізором, а також туалетом і душем.

Згодом Натан помітив відсутність розеток. Виявилось, він не прочитав примітку в описі: електрику потрібно підключати самостійно. Тож чоловік придбав генератор.