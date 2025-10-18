Як чоловіку вдалося з гаражів зробити затишну оселю, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Зверніть увагу Блогерка провела екскурсію своїм будинком: люди вражені тим, що побачили

Як гаражі стали розкішним домом?

У західному Лондоні, в районі Ілінг, п'ять давно занедбаних гаражів перетворили в унікальний триповерховий підземний будинок. Колись непримітний простір став сучасним житлом площею 1 577 квадратних футів (480 квадратних метрів). Будинок вдалося продати лише за два дні після появи в продажу.

Цей амбітний проєкт реалізував Натан Хайдер – телеведучий шоу BBC "Зрадники" та засновник компанії Nathan K Real Estate, яка спеціалізується на купівлі та продажу ексклюзивної нерухомості.

Довідка. "Зрадники" – детективне реаліті-шоу, яке всього за чотири роки стало глобальним хітом. Адаптації формату знімають у понад 30 країнах світу. Проєкт відзначено 16 престижними міжнародними нагородами, зокрема BAFTA та Emmy. Це найпопулярніше розважальне шоу на BBC і найуспішніше реаліті-шоу в історії американської платформи Peacock.



Такий вигляд мали гаражі, які купив Натан Хайдер / Фото Howard Tribe Photography

Ведучий купив старі гаражі за 300 тисяч фунтів стерлінгів (16,8 мільйона гривень), а після реконструкції продав будинок більш ніж у чотири рази дорожче.

Хайдер зазначив, що головним козирем став незвичайний дизайн і унікальна історія об'єкта, які й переконали покупця одразу зробити готівкову пропозицію. За його словами, це був складний, але надзвичайно цікавий проєкт.



Результат перетворення гаражів на будинок / Фото Howard Tribe Photography

Яка особливість будинку та що всередині?

Половина будинку розташована під землею. Житловий простір включає дві спальні, дві ванні кімнати та підсобне приміщення в підвалі, кухню-їдальню – на рівні напівпідвалу, а також третю спальню – на першому поверсі з виходом на садову терасу. Завдяки великим вікнам і п'яти мансардним вікнам будинок наповнений природним світлом.



Вигляд будинку зсередини / Фото Howard Tribe Photography

Попри всі труднощі будівництва – особливо через використання цегли, скла, сталі та бетону під землею – Хайдер зізнається, що повністю задоволений результатом.

Як українці перетворюють старі будинки в селах?

Останнім часом усе більше українців відновлюють сільські хати – як родинні, так і куплені. Наталя, повернувшись зі США, вирішила купити мазанку в одному з сіл. До відновлення підійшла ґрунтовно: вивчила конструктивні особливості таких осель і розробила три варіанти реконструкції. Каже, давно мріяла про сільський дім і радіє, що змогла втілити цю мрію в життя.

А в травні 2025 року ще одна жінка придбала стару хатину на Чернігівщині й поступово перетворює її на затишне місце, намагаючись зберегти автентичність. Будівлі понад 80 років, опалення – пічне, водопровід ще в планах. Найбільше труднощів виникло з дахом і фундаментом, але основний обсяг робіт уже виконано – нині триває внутрішнє облаштування.