Как мужчине удалось из гаражей сделать уютный дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

Как гаражи стали роскошным домом?

В западном Лондоне, в районе Илинг, пять давно заброшенных гаражей превратили в уникальный трехэтажный подземный дом. Некогда неприметное пространство стало современным жильем площадью 1 577 квадратных футов (480 квадратных метров). Дом удалось продать всего через два дня после появления в продаже.

Этот амбициозный проект реализовал Натан Хайдер – телеведущий шоу BBC "Предатели" и основатель компании Nathan K Real Estate, которая специализируется на покупке и продаже эксклюзивной недвижимости.

Справка. "Предатели" – детективное реалити-шоу, которое всего за четыре года стало глобальным хитом. Адаптации формата снимают в более чем 30 странах мира. Проект отмечен 16 престижными международными наградами, в частности BAFTA и Emmy. Это самое популярное развлекательное шоу на BBC и самое успешное реалити-шоу в истории американской платформы Peacock.



Так выглядели гаражи, которые купил Натан Хайдер / Фото Howard Tribe Photography

Ведущий купил старые гаражи за 300 тысяч фунтов стерлингов (16,8 миллиона гривен), а после реконструкции продал дом более чем в четыре раза дороже.

Хайдер отметил, что главным козырем стал необычный дизайн и уникальная история объекта, которые и убедили покупателя сразу сделать наличное предложение. По его словам, это был сложный, но чрезвычайно интересный проект.



Результат превращения гаражей в дом / Фото Howard Tribe Photography

Какая особенность дома и что внутри?

Половина дома расположена под землей. Жилое пространство включает две спальни, две ванные комнаты и подсобное помещение в подвале, кухню-столовую – на уровне полуподвала, а также третью спальню – на первом этаже с выходом на садовую террасу. Благодаря большим окнам и пяти мансардным окнам дом наполнен естественным светом.



Вид дома изнутри / Фото Howard Tribe Photography

Несмотря на все трудности строительства – особенно из-за использования кирпича, стекла, стали и бетона под землей – Хайдер признается, что полностью доволен результатом.

Как украинцы превращают старые дома в селах?

В последнее время все больше украинцев восстанавливают сельские дома – как семейные, так и купленные. Наталья, вернувшись из США, решила купить мазанку в одном из сел. К восстановлению подошла основательно: изучила конструктивные особенности таких домов и разработала три варианта реконструкции. Говорит, давно мечтала о сельском доме и радуется, что смогла воплотить эту мечту в жизнь.

А в мае 2025 года еще одна женщина приобрела старую хижину на Черниговщине и постепенно превращает ее в уютное место, пытаясь сохранить аутентичность. Зданию более 80 лет, отопление – печное, водопровод еще в планах. Больше всего трудностей возникло с крышей и фундаментом, но основной объем работ уже выполнен – сейчас идет внутреннее обустройство.