Хто може отримати безплатне житло на Київщині?

Як пише Бахмут IN.UA, Подати заявку можуть родини, які зараз живуть у районах бойових дій або безпосередньо біля лінії фронту.

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Програма розрахована на сім'ї, яким потрібен терміновий переїзд у безпечне місце. Кандидати мають фактично проживати у прифронтових районах на момент подання заявки. Після евакуації родина також повинна оформити статус внутрішньо переміщених осіб.

Які умови проживання пропонує фонд?

Фонд надає 25 облаштованих квартир у селі Софіївська Борщагівка Київської області. Родини можуть жити там безплатно до 6 місяців. Сплачувати треба лише комунальні послуги.

Після цього періоду сім'ї зможуть перейти на програму доступної оренди. Також учасники можуть обрати комплекс "Містечко Хенсена" у Тарасівці. Умови проживання там такі самі, як і у квартирах у Софіївській Борщагівці.

Як подати заявку на безплатне житло для переселенців?

Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму. У заявці просять вказати контакти, дані про місце проживання, майно, доходи та обставини, у яких родина опинилася після початку війни.

У формі потрібно зазначити:

ПІБ і дату народження заявника;

номер телефону та електронну пошту;

повне місце прописки;

фактичну адресу проживання з описом нинішніх умов;

чи має родина зруйноване майно та де воно розташоване;

чи є у заявника статус ВПО з 2022 року;

склад сім'ї та вік кожного члена родини;

інформацію про людей з інвалідністю або важкохворих у родині;

місце роботи або навчання членів родини, а також сфери попереднього досвіду роботи;

сумарний дохід і соціальні виплати;

чи має родина авто, його марку та рік випуску;

перелік нерухомого майна кожного члена сім'ї;

паспортні дані та ідентифікаційні коди всіх членів родини;

історію сім'ї та місця перебування після початку війни;

бажаний комплекс для проживання.

Хто реалізує ініціативу?

Проєкт втілює благодійна організація Українська місія Хансена, яку заснував американський підприємець і філантроп Делл Лой Хансен. Організація вже кілька років працює в Україні та зосереджується на забезпеченні житлом людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.